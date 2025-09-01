xs
“หนุ่ม กรรชัย” ส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด ให้กองทัพ

“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากรายการ โหนกระแส และ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 ร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจ นำโดยแบรนด์ LYO ภายใต้การบริหารของ นพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้สนับสนุนชั้นนำ อาทิ M-150, Dutch Mill, NESCAFÉ, SALZ, PROTRIVA, ยาอมกำกิกเผี่ยง, บะหมี่ไวไว และข้าวตราฉัตร 

ได้จัดกิจกรรม “ส่งต่อน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน” มอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด ให้แก่กองทัพ โดยมี พลตรี วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับ กอรมน.(สน.ปร.มน.) กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปกระจายให้กับกำลังพลในพื้นที่ชายแดน กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชน ภาคเอกชน และประชาชน ที่พร้อมเคียงข้างกองทัพและผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการดูแลความมั่นคงของประเทศชาติ










