เสธ.เบิร์ด กล่าวชื่นชม "ผู้กองโก๊ะ" เป็นทหารมีวินัย-แข็งแกร่ง นำกำลังยึดภูมะเขือได้

พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Wanchana Sawasdee โดยชื่นชม ร.อ.ภาณุพงศ์ ทองขาว หรือ ผู้กองโก๊ะ ว่าเป็นนายทหารที่มีวินัย เป็นผู้นำ เรียนดี และแข็งแกร่ง พร้อมทั้งยังพากำลังของกองร้อยเข้าตีทหารเขมรที่ภูมะเขือ จนสามารถยึดภูมะเขือไว้ได้
ทั้งนี้ ข้อความระบุว่า ทหารราบ ราชินีแห่งสนามรบ อกตีดิน กินของป่า-ใกล้ตา เรื่องเล่าภูมะเขือ น้องโก๊ะ ร.อ.ภาณุพงศ์ ทองขาว เป็น ตท.53 ตอนผมเป็นผู้พัน โก๊ะยังเป็นนักเรียนนายร้อยอยู่ เป็นนักเรียนที่มีลักษณะทหารดี ที่ว่าดีนี้ คือ มีความเป็นผู้นำ ร่างกายแข็งแรง และรูปร่างกำยำ หุ่นดี โก๊ะนอกจากจะลักษณะทางทหารดีแล้ว ยังเป็นนักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย เมื่อจบรับราชการในเหล่าทหารราบ ได้สอบชิงทุนไปศึกษาหลักสูตรต่างประเทศที่ รร.ทหารราบ รัฐจอร์เจียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Infantry Basic Officer Leader Course (IBOLC) ค่าย Fort Moore
