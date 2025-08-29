xs
“หนุ่ม กรรชัย” จับมือพันธมิตร มอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง ส่งต่อกำลังใจให้กองทัพในพื้นที่ชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” และ “โหนกระแส” ทางช่อง 3 ร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจ นำโดย แบรนด์ LYO ภายใต้การบริหารของ นพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอีกหลายแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ M-150, Dutch Mill, NESCAFÉ, SALZ, PROTRIVA, ยาอมกำกิ๊กเผี่ยง, บะหมี่ไวไว และ ข้าวตราฉัตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งต่อน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 ถุง ให้แก่ กองทัพ เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับกำลังพลในพื้นที่ชายแดน

ทีมงานจากทั้งรายการโหนกระแสและ LYO ร่วมลงมือจัดเตรียมและบรรจุถุงยังชีพด้วยตนเอง เพื่อให้ทุกถุงสะท้อนถึงความห่วงใยและการสนับสนุนภารกิจของกองทัพที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทในการดูแลความมั่นคงของประเทศ ภายในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ แชมพู และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและบรรจุอย่างรอบคอบ ก่อนส่งมอบให้กองทัพนำไปกระจายสู่พื้นที่ชายแดน

กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือจากสื่อมวลชน ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างกองทัพและผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ พร้อมทั้งส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการปกป้องแผ่นดินอย่างแท้จริง
























