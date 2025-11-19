ชุดสำรวจไทย-กัมพูชา บินโดรนวางภาพถ่ายทางอากาศก่อนปักหมุดชั่วคราวหลักเขต 42-47 บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

สระแก้ว - ชุดสำรวจไทย- กัมพูชา เริ่มบินโดรนสำรวจวางภาพถ่ายทางอากาศ กำหนดพิกัดในพื้นที่บ้านหนองแก้ว-หนองจาน จ.สระแก้ว ก่อนนำไปสู่การปักหมุดชั่วคราวตามแนวเส้นอ้างสิทธิบริเวณหลักเขตที่ 42 - 47 ระยะทาง 14.3 กิโลเมตร คาดใช้เวลา 60 วัน สุดท้ายหากพบเขมรรุกล้ำแผ่นดินไทยตกอพยพออกไป
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (19 พ.ย.) ชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วมไทย- กัมพูชา ได้เริ่มปฏิบัติการสำคัญตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน โดยได้มีการบินโดรน เพื่อวางภาพถ่ายทางอากาศและกำหนดพิกัดนำไปสู่การเดินสำรวจร่วมและปักหมุดเขตแดนชั่วคราวในพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิของทั้งสองประเทศ ซึ่งแผนปฏิบัติการร่วมนี้จะเริ่มต้นจากการบินโดรนสำรวจและกำหนดพิกัดในพื้นที่ บ้านหนองแก้ว-หนองจาน จังหวัดสระแก้ว
โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าจะเริ่มปักหมุดชั่วคราวตามแนวเส้นที่อ้างสิทธิ หรือ TI โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ ช่วงที่ 1 (หลักเขต 42 ถึง 43) ช่วงที่ 2 (หลักเขต 43 ถึง 46) และช่วงที่ 3 (หลักเขต 46 ถึง 47) และขณะนี้ได้เริ่มปฏิบัติการสำรวจและบันทึกภาพถ่ายทางอากาศด้วยโดรน โดยเริ่มต้นที่หลักเขตที่ 42 เพื่อกำหนดพิกัดสำหรับการดำเนินการต่อไป
ขณะที่ พ.อ. บัญชา ชาญฉลาด รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เผยว่าการบินโดรนสำรวจภาพถ่ายทางอากาศจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อีก 2 วัน จากนั้นจะลงพื้นที่ปักหมุดจริงที่มีทั้งหมด 3 ช่วง ใช้เวลาประมาณ 15 วันต่อหนึ่งช่วง รวมระยะทาง 14.3 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 60 วัน
" ส่วนปัญหาประชาชนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาฝั่งไทยเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานาน ไทยได้ทำหนังสือประท้วงหลายครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการปักหมุดย่อยทุก 50 เมตร ทั้งเส้นสีน้ำเงินของไทย และเส้นสีแดงของกัมพูชา จะช่วยสร้างแนวเขตที่ชัดเจนอย่างไม่เคยมีมาก่อนและหลังการปักหมุดแล้วเสร็จ หากพบว่ามีประชาชนกัมพูชาอาศัยคร่อมเข้ามาในดินแดนไทย พื้นที่เหล่านั้นจะต้องถูกอพยพกลับสู่ฝั่งกัมพูชา ตามข้อตกลงร่วมของทั้งสองประเทศ" รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา กล่าว
.