กองกำลังบูรพา ออกแถลงการณ์เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพในข้อตกลง-หยุดยั่วยุ

สระแก้ว - กองกำลังบูรพา ออกแถลงการณ์เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพในข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ งดเว้นการกระทำยั่วยุ เปิดโอกาสให้กลไกที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังค้างคา
วันนี้ (19 ก.ย.) กองกำลังบูรพา ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา กองกำลังบูรพา ขอยืนยันว่าการปฏิบัติของกำลังพลฝ่ายไทยได้ดำเนินการโดยเคร่งครัดอยู่ภายในดินแดนแห่งอธิปไตยของประเทศไทย และเป็นไปตามกฎหมายไทยและหลักการระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์
กองกำลังบูรพา ขอย้ำว่ามาตรการที่ได้ดำเนินการ รวมถึงการติดตั้งแนวป้องกันนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น
มิได้มีเจตนาใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนหรือยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงขึ้น
กองกำลังบูรพา ได้ปฏิบัติด้วยความอดกลั้นสูงสุด และรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์บานปลาย พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งสันติภาพตามแนวชายแดน
และยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธียข
กองกำลังบูรพา ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย ธำรงรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและกัมพูชา ภายใต้เจตนารมณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน