เผยสำรวจเขตแดนไทย-เขมรวันแรกบริเวณหลัก 42 ได้ 800 เมตร เจออุปสรรคลมแรง-ป่าทึบ

ชุดสำรวจร่วมไทย-กัมพูชา บินโดรนสำรวจพิกัดปักหมุดชั่วคราววันแรกบริเวณหลักเขต 42 ได้ระยะทางแค่ 800 เมตร รังวัด GPS ได้ 8 จุด พบอุปสรรคลมแรง-ป่าทึบ วันนี้เดินหน้าต่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วมไทย-กัมพูชา ได้เริ่มปฏิบัติการตามแผนงานที่ตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 19 พ.ย. โดยได้บินโดรนเพื่อวางภาพถ่ายทางอากาศและกำหนดพิกัด เพื่อนำไปสู่การเดินสำรวจร่วมและปักหมุดเขตแดนชั่วคราวในพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิของทั้งสองประเทศ โดยเริ่มต้นที่หลักเขตที่ 42 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 68 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
ผลการดำเนินการรังวัด GPS หมุดควบคุม (GCP) ได้จำนวน 8 จุด พร้อมทั้งบินโดรนถ่ายภาพได้ 1 เที่ยวบิน ระยะทาง 800 เมตร แต่เนื่องด้วยสภาพอากาศมีลมแรงทำให้ในช่วงเช้าไม่สามารถทำการบินโดรนได้ และ พื้นที่ในเที่ยวบินที่ 2 เป็นป่าค่อนข้างทึบทำให้การกรุยแนวเข้าไปยังจุด GCP ค่อนข้างลำบาก โดยวันนี้มีแผนการปฏิบัติในการรังวัด GPS และบินโดรนเที่ยวต่อไป