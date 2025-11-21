สำรวจปักหมุดบ้านหนองหญ้าแก้วเสร็จเพิ่มเป็น 2,400 เมตร จับตา 23 พ.ย.ถึงพื้นที่ 25 ไร่เขมรบุกรุก ส่อฮือต้าน

ไทย-กัมพูชาร่วมสำรวจปักหมุดชั่วคราวช่วงหลักเขต 42-43 บ้านหนองหญ้าแก้วเป็นวันที่ 3 ถ่ายภาพวางพิกัดได้เพิ่มเป็น 2,400 เมตร คาด 23 พ.ย.ถึงพื้นที่ 25 ไร่ “บ้านเปรยจัน” ที่ชาวกัมพูชา 35 ครอบครัวสร้างบ้านรุกล้ำแดนไทย จับตาอาจลุกฮือต่อต้าน
วันนี้(21 พ.ย.) มีรายงานความคืบหน้าการปฎิบัติการ่วมไทย-กัมพูชาในการสำรวจเพื่อปักหมุดเขตแเดนชั่วคราวระหว่างหลักเขตที่ 42-47 ช่วงที่ 1 (หลักเขตที่ 42-43) ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินมาเป้ฯวันที่ 3
วันนี้ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ตามปกติภายใต้การดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดยได้ร่วมกันรังวัด GPS เพื่อกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ (GCP) และการบินโดรนสำรวจร่วมเพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวเขตแดนที่ชัดเจน แต่ยังคงประสบปัญหาลมที่พัดแรง จึงไม่สามารถบินโดรนได้สะดวกนัก
สรุปความคืบหน้าที่สำคัญ สามารถรังวัด GPS หมุดควบคุม (GCP) ดำเนินการได้ 24 จุด บินโดรนถ่ายภาพดำเนินการได้ระยะทาง 2,400 เมตร (เวลา14.30 น.)
สำหรับผลการปฏิบัติการช่วง 2 วันแรก(19 -20 พ.ย.) ทำการรังวัดเพื่อกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศได้ 16 จุด ระยะทาง 1,600 เมตร ระหว่างปฎิบัติการได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าคือมีลมพัดแรงมากทำให้โดรนไม่สามารถบินได้พื้นที่ป่ารก และที่สำคัญคือพื้นที่ดังกล่าวจัดว่าเป็นพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด จึงต้องทำการสำรวจให้ปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถเข้าพื้นที่ปฏิบัติการได้
การสำรวจเพื่อถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวตามกำหนดจะใช้เวลา 5 วัน คาดว่าในวันที่ 23 พ.ย.นี้ จะสำรวจถึงพื้นที่บ้านเปรยจันของกัมพูชา ซึ่งอยู่ในเขตในอธิปไตยของไทยไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ แต่ชาวกัมพูชาเข้ามายึดครองสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยประมาณ 35 หลังคาเรือนบนพื้นที่ 25 ไร่ มาเป็นเวลานาน และมีการรุกล้ำเข้ามาอยู่ตลอดเวลา จึงคาดว่าน่าจะเกิดการต่อต้านจากชาวกัมพูชาในหมู่บ้าน หากคณะทำงานเคลื่อนมาถึง