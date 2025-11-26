อบต.ละงูประกาศเตือนด่วน! สั่งอพยพ 100% ชี้ "น้ำสูงเกินต้าน" หากดึงดันอยู่ต่อต้องยอมรับสภาพ

อบต.ละงู จ.สตูล ประกาศเตือนขั้นวิกฤต สั่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเสี่ยงภัย "อพยพทันที 100%" ชี้ระดับน้ำ "สูงเกินต้าน" จนไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ ย้ำชัด! หากฝืนอยู่ต่อ ต้องยอมรับสภาพและไม่สามารถโทษหน่วยงานได้
จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ยังคงวิกฤต โดยเฉพาะที่ อบต.ละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ำป่าไหลหลากและมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ล่าสุดวันนี้ (26 พ.ย.) องค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล ออกประกาศเตือนขั้นสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเสี่ยงภัยเร่งอพยพออกจากพื้นที่โดยทันที 100% พร้อมย้ำชัด หากยังคงดึงดันไม่ยอมอพยพออกไป เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะไม่สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากระดับน้ำสูงเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเป็นทางการ โดยมีเนื้อหาที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการอพยพ ดังนี้
"พื้นที่น้ำท่วมต้องอพยพ 100% หากยังดึงดันไม่ออกจากพื้นที่ ต้องยอมรับสภาพนะคะ อย่าโทษหน่วยงาน เพราะไปช่วยเหลือไม่ได้ น้ำสูงเกินต้าน"
ประกาศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนัก จนทำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานกู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงหรือให้การช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย หากระดับน้ำยังคงสูงในระดับอันตราย
ทั้งนี้ อบต.ละงู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือการอพยพอย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน