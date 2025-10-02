เผยพิษพายุบัวลอยทำน้ำป่าถล่มอุตรดิตถ์ยับเยินกว่า 150 หมู่บ้าน

อุตรดิตถ์/พิษณุโลก - พิษพายุบัวลอย..ทำน้ำป่าหลากซัดอุตรดิตถ์ ทั้งน้ำปาด ตรอน ทองแสนขัน ฯลฯ ยับเยินรวมกว่า 150 หมู่บ้าน ส่วนพื้นที่ตอนล่างน้ำน่านล้นตลิ่งไหลเข้า “พิชัย” แล้ว ปภ.เตือนภัยขั้นสูงสุด ระดับน้ำน่านจ่อเข้าพิษณุโลก
วันนี้ (2 ต.ค. 68) สถานการณ์น้ำป่าหลากท่วมอุตรดิตถ์จากอิทธิพลพายุบัวลอย ล่าสุดคลี่คลาย เหลือทิ้งไว้เพียงซากความเสียหายจากมวลน้ำป่าพัดถล่ม โดยเฉพาะบ้านห้วยแมง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด อ.ตรอน อ.ทองแสนขัน ฯลฯ เสียหายในวงกว้าง 5 อำเภอ 19 ตำบล 151 หมู่บ้าน
ขณะที่พื้นที่ตอนล่าง คืออำเภอพิชัย ซึ่งตัวอำเภออยู่ริมน้ำน่านก่อนเข้าเขตจังหวัดพิษณุโลกนั้น น้ำได้เอ่อล้นจากแม่น้ำน่านเข้าท่วมบ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย และอีกหลายพื้นที่ใกล้ริมแม่น้ำน่านแล้ว แต่ชาวบ้านอำเภอพิชัยได้เตรียมการรับมือไว้ก่อน รวมทั้งกระแสน้ำไม่ได้แรงเหมือนน้ำป่าหลาก
ส่วนที่มีข่าวลือว่าเขื่อนห้วยแมงแตก ล่าสุดกรมชลประทานฯ อุตรดิตถ์ระบุว่า (2 ต.ค. 68 11.30 น.) ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองตรอน (อ่างห้วยแมง) ยังมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยดี
ด้านจังหวัดพิษณุโลก ปภ.ได้ประกาศแจ้งเตือนฉุกเฉินขั้นสูงสุด เตือนแม่น้ำน่านล้นตลิ่ง หลังพบว่าระดับน้ำแม่น้ำน่านที่ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก เริ่มล้นตลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียง ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง อพยพกลุ่มเปราะบางไปยังที่ปลอดภัย