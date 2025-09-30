ชาวทองแสนขัน ระทมกว่า 8,000 ชีวิต โดนน้ำหลากท่วมมิดเมืองทั้งย่านการค้า-บ้านเรือน

อุตรดิตถ์ - ผู้ว่าฯสั่งด่วน ระดมทุกหน่วยซับน้ำตาชาวทองแสนขัน โดนน้ำป่าหลากท่วมมิดเมือง บ้านเรือน-ร้านค้า จมบาดาลกว่า 2,500 หลังคา เดือดร้อนกว่า 8,000 ชีวิต เรือกสวนไร่นาเสียหายยับกว่า 5,800 ไร่
วันนี้ (30 ก.ย.) นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอทองแสนขัน สั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนบัวลอย จนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายตำบลในอำเภอทองแสนขัน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 8,000 คน
โดยเบื้องต้นพบว่า มีครัวเรือนถูกน้ำท่วมกว่า 2,500 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยคต ตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อเบี้ย และตำบลน้ำพี้ บ้านเรือนบางหลังได้รับความเสียหายหนัก ถนนหลายสายถูกตัดขาด ประชาชนต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 5,800 ไร่ ทั้งนาข้าว พืชผล และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ขณะเดียวกันยังมีรายงานปศุสัตว์สูญหายจำนวนหนึ่ง
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นั่งเรือท้องแบนตรวจพื้นที่ย่านเศรษฐกิจตัวอำเภอทองแสนขัน กำชับให้นายอำเภอทองแสนขันบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ปภ.จังหวัด โรงพยาบาลทองแสนขัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
โดยจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราว พร้อมเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ศูนย์อพยพชั่วคราว ณ บริเวณเทศบาลทองแสนขัน ขณะนี้ดูแล จำนวน 50 ครัวเรือน และเป็นที่ประกอบอาหารเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นอกจากนี้มีมูลนิธิและองค์กรเอกชนต่างๆ อาทิ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ มูลนิธิกู้ภัยพญาไม้ และมูลนิธิร่วมกตัญญูอุตรดิตถ์ฯลฯ เข้าร่วมสนับสนุนกำลังและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
ผู้ว่าฯกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและเสี่ยงน้ำหลากซ้ำ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้ลำห้วย ให้เตรียมพร้อมอพยพ หากมีประกาศแจ้งเตือนจากรัฐ