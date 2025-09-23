จนท.เร่งระดมกำลังช่วย "แม่แจ่ม" น้ำทะลักท่วมตัวอำเภอ ทั้งย่านเศรษฐกิจและบ้านเรือน หลังฝนถล่ม

เชียงใหม่ - น้ำทะลักท่วมตัวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จมบาดาล ทั้งบ้านเรือนและย่านเศรษฐกิจ รวมทั้งพื้นที่เกษตร หลังฝนตกหนักตั้งแต่วานนี้ (22 ก.ย. 68) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยเกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
วันนี้ (23 ก.ย. 68) รายงานข่าวแจ้งว่า ฝนตกหนักในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ และตลอดทั้งคืนส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากลงในแม่น้ำแจ่มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ รวมถึงสถานที่ราชการ สถานศึกษา และย่านเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขณะที่ในบางจุดของตำบลช่างเคิ่งและตำบลท่าผา น้ำยังไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน
ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แจ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนแม่แจ่มที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที ทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวมถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกำลังและเครื่องมือสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมและทันท่วงที พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมรับมือหากมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่