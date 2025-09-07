สมุทรปราการอ่วม! ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำท่วมหลายพื้นที่ ถนนหลักจราจรติดขัด

ฝนถล่มสมุทรปราการตั้งแต่ค่ำวันนี้ ส่งผลถนนสายหลักและชุมชนหลายจุดน้ำท่วมขังสูง 20–50 เซนติเมตร การจราจรเป็นอัมพาต บ้านเรือนบางแห่งเริ่มถูกน้ำทะลัก ประชาชนเร่งอพยพสิ่งของ หน่วยงานเร่งลงพื้นที่สูบน้ำ พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนนี้
จังหวัดสมุทรปราการเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ (7 กันยายน 2568) ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท และถนนเทพารักษ์ ระดับน้ำสูง 20–50 เซนติเมตร รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบาก การจราจรติดขัดอย่างหนัก
ชุมชนในเขตเมืองปากน้ำ พระประแดง และบางพลี ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน บางพื้นที่น้ำเริ่มทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากระบบระบายน้ำไม่ทัน ขณะที่ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ฝนยังคงตกต่อเนื่องตลอดคืนนี้ ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำควรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น