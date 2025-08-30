เริ่ม 1 ก.ย.นี้!ขสมก.แจ้งปรับเส้นทางสาย 3-31"เมกาบางนา เชื่อมถึง สถานีรถไฟฟ้าสีลม" เพิ่มความสะดวก

ขสมก. ปรับเส้นทางสาย 3-31"เมกาบางนา – สถานีรถไฟฟ้าสีลม" เพิ่มช่วงสถานีรถไฟฟ้าสีลม
อำนวยความสะดวก เชื่อมโยงการเดินทางกับรถไฟฟ้า เริ่ม 1 ก.ย.นี้!
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก
) เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 25 68 เป็นต้นไป ขสมก. จะปรับเส้นทาง เพิ่มช่วง สาย 3 - 31 เมกาบางนา – สถานีรถไฟฟ้าสีลม รองรับความต้องการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ การปรับเส้นทางสาย 3 - 31 ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มช่วงเส้นทางออกไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าสีลม อันเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทาง และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ รวมทั้ง ยังช่วยรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดสมุทรปราการที่ต้องการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย
การปรับเส้นทาง เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้น การยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
โดยสาย 3 - 31 เมกาบางนา – สถานีรถไฟฟ้าสีลม มีเส้นทางการเดินรถ ดังนี้ เริ่มต้นจาก อู่เมกาบางนา มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนบางนา – ตราด ผ่านถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพารักษ์ ถนนสุขุมวิท และ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ขึ้นสะพานภูมิพล เข้าสู่ถนนพระราม 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรเหนือถนนพระรามที่ 4 เข้าถนนสีลม และสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟฟ้าสีลม รวมระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ให้บริการในเวลา 05.00 -22.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
โดยเส้นทางดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่สำคัญ อาทิ ย่านบางนา สำโรง ศรีนครินทร์ สะพานภูมิพล ถนนพระราม 3 และย่านธุรกิจสาทร ทั้งนี้ สาย 3 - 31 เมกาบางนา – บางบอน ยังให้บริการตามเดิมควบคู่กันไป
ขสมก. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น