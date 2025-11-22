ประธานกมธ.ตำรวจ ประสาน ภ.จว.ตรัง ระดมตร.ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม–ดูแลความปลอดภัยประชาชน

ประธานกมธ.ตำรวจประสาน ภ.จว.ตรัง ระดมกำลังตร.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังหลายอำเภอถูกน้ำท่วมหนัก ถนนหลายสายสัญจรไม่ได้ สั่งเพิ่มการลาดตระเวน–ดูแลความปลอดภัย พร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางปลอดภัยและเปิดช่องทางให้ประชาชนขอความช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรังว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัย โดยในอำเภอห้วยยอด มีบ้านเรือนที่ตำบลเขากอบถูกน้ำท่วมประมาณ 30 หลังคาเรือน และยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนในอำเภอรัษฎา ทั้งหมู่ 6 ต.คลองปาง และหมู่ 1 ต.ควนเมา มีน้ำท่วมสูงจนถนนหลายสายรถไม่สามารถสัญจรได้ บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวนมาก รวมถึงถนนหมู่ 14 เชื่อมต่อหมู่ 9 ต.ควนเมา ที่มีระดับน้ำสูงราว 1 เมตร รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ตนจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง (ภ.จว.ตรัง) ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่สำรวจ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเพิ่มการลาดตระเวนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงประชาสัมพันธ์เส้นทางปลอดภัย–เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง และอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรให้ประชาชน
หากประชาชนผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานีตำรวจภูธรในแต่ละพื้นที่ได้ตามบิลบอร์ดที่กำหนด พร้อมฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกแห่งให้เร่งเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่