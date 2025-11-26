เต่าบินประกาศเปิดกดเครื่องดื่มฟรี ช่วยบรรเทาวิกฤตน้ำท่วมสงขลา-หาดใหญ่

เต่าบินออกมาตรการช่วยเหลือชาวสงขลา-หาดใหญ่ ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม เปิดให้ประชาชนกดเครื่องดื่มฟรีทุกเมนูจากตู้ที่ยังใช้การได้ในพื้นที่ เพียงใส่โค้ด 40B61193 พร้อมขอความร่วมมือไม่กักตุน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. เพจ “เต่าบิน” ตู้ชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ ออกมาโพสต์ แจกโค้ดรับเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สงขลา (เฉพาะตู้ที่ใช้งานได้) จนกว่าเครื่องดื่มจะหมด-ตู้ใช้งานไม่ได้ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“ประกาศจากเต่าบิน
เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม และอาหารในบางพื้นที่ รวมถึงคลังสินค้าเต่าบิน และตู้เต่าบินจำนวนหนึ่งที่ได้รับ ผลกระทบซึ่งยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดถูกน้ำท่วม และไม่สามารถให้บริการได้
เต่าบินขอประกาศว่า ลูกค้าทุกท่านที่พบตู้เต่าบิน ซึ่งยังสามารถให้บริการได้ในขณะนี้ (คาดว่ามีประมาณ 50 ตู้)
สามารถกดเครื่องดื่ม ได้ฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ เพียงใส่โค้ด 40B61193
ทั้งนี้ เต่าบินขอความร่วมมือให้ทุกท่านใช้บริการอย่างพอดี และไม่กักตุนสินค้า เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึง จนกว่าเครื่องดื่มจะหมด หรือตู้ไม่สามารถให้บริการได้“