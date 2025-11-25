ห้างเซ็นทรัลเปิดตัว “CENTRAL SEASON OF GIVING 2026” พร้อมยกระดับประสบการณ์นักช้อป

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดแคมเปญ “CENTRAL SEASON OF GIVING 2026” ตอกย้ำการเป็น THE WORLD OF GIFTS เดสติเนชันสำหรับการช้อปของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชิญร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข กับ “CHRISTMAS LIGHT UP WONDER 2026”
งานเปิดไฟต้นคริสต์มาสสูง 3 ชั้น พร้อมขบวนรถไฟส่งความสุข สมกับเป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย และแฟนๆ ต้องไม่พลาด! ที่จะเตรียมมาฟินอย่างใกล้ชิดกับไฮไลต์จาก ซี พฤกษ์ พานิช และ นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ จับคู่มาร่วมงานเปิดไฟคริสต์มาส
พร้อมโชว์สุดเซอร์ไพรส์ ร่วมด้วย แอลลี่ อชิรญา นิติพน ที่จะมาร้องเพลงพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจร่วมกัน ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 68 ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป