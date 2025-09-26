เตรียมพบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก “เก่ง หฤษฎ์” ในงาน “CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2025”

เตรียมตัวให้พร้อมพบกับนักแสดงหนุ่มหล่อวอทช์เลิฟเวอร์ตัวจริง “เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย” ที่จะมาร่วมเป็นหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในงานมหกรรมนาฬิกา “CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2025” (เซ็นทรัล อินเตอร์เนชันแนล วอทช์ แฟร์ 2025) ที่รวบรวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ทั่วโลก พร้อมอัปเดตคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟและการเปิดตัวครั้งแรกในไทยเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล ที่สำคัญงานนี้ “เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย” เตรียมเสิร์ฟความประทับใจสุดเซอร์ไพรส์ผ่านการแสดงสุดพิเศษ ถ่ายทอดนิยามใหม่ของโลกนาฬิกาที่มีเสน่ห์ในแบบฉบับเฉพาะตัว ควบคู่ไปกับโมเมนต์ความสนุกสนานสุดฟินอย่างลงตัว เพื่อตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของเดสติเนชันไลฟ์สไตล์เหนือระดับ ในวันที่ 1 ต.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่โซน WATCH WATCH เซ็นทรัลชิดลม