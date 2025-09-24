คุณหมอจิมมี่ ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

“คุณหมอจิมมี่” นายแพทย์จิตรพล โพธิวิหค พร้อมด้วย สิริวรรณ แสงกาญจนวนิช และครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย มาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ Doctor Poppy The Private clinic กรุงเทพฯ
แพ้เสียงในหัวไม่ไหว ล่าสุดแม่ทัพการตลาดห้างเซ็นทรัล รวิศรา จิราธิวัฒน์ จัดงานถูกใจทำอะดรีนาลีนพุ่งกับ “Central Midnight Sale” ครั้งใหม่ในคอนเซ็ปต์ “Own it First ชอปของใหม่ ได้ใช้เป็นคนแรก” จัดเต็มสินค้าแบรนด์ดังทั้งห้างพร้อมราคาสุดเอ็กซ์คลูซีฟสุดคุ้มกว่าที่เคย สินค้าใหม่ลดสูงสุดถึง 30% เริ่ม 24 ก.ย.-6 ต.ค. 68 ที่เซ็นทรัลทุกสาขา, Central App และทุกแพลตฟอร์มชอปปิ้ง และรับชมหนังโฆษณาตัวใหม่ที่ https://www.youtube.com/c/centraldepartmentstore
กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมนาฬิกา “CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2025” นำโดยผู้บริหารหญิงเก่ง “ธาพิดา นรพัลลภ” กรรมการผู้จัดการบริหารสินค้าออมนิชาแนล กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เตรียมจัดงานในวันที่ 25 ก.ย.-4 พ.ย. 68 ที่เซ็นทรัลทุกสาขา ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์นาฬิกาชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ทั่วโลก ชวนอัปเดตคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟเปิดตัวครั้งแรกในไทยเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล 1 ต.ค. 68 นี้ ที่เซ็นทรัลชิดลม