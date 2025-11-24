"แวว-ธีรวัลคุ์ ปังศรีวงศ์" จัดเต็มของตกแต่งต้นคริสต์มาส สุดน่ารัก!

เมื่อเทศกาลแห่งความสุขใกล้เข้ามา เหล่าสถานที่สำคัญ อย่าง ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ต่างก็ต้องเตรียมตกแต่งสถานที่เพื่อต้อนรับลูกค้า เซเลบสาวนักธุรกิจโรงแรม อย่าง "แวว-ธีรวัลคุ์ ปังศรีวงศ์" ที่มีสามี "เบน เตชะอุบล" ทำธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกัน ก็ไม่รอช้า เตรียมตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม
งานนี้สาวแววเตรียมของตกแต่งไว้กองพะเนิน แต่ก็หายห่วง เพราะเหล่าหลานๆ ลูกๆ ของ เข็ม-ธีราภา พร้อมพันธุ์, ภูมิ สารสิน กับน้องภพ ก็มาร่วมกันช่วยตกแต่งอย่างสนุกสนาน
ก็เพราะของตกแต่งต้นคริสต์มาสของแวว มันช่างเร้าใจอลังการงานสร้าง แต่ละชิ้นล้วนน่าสนใจ และน่ารัก แถมยังได้เหมือนขึ้นลิฟต์น้อยๆ ขึ้นไปติดด้านบนอย่าง ท้าทาย เพิ่มความขยันให้กับเด็กได้อย่างมาก
