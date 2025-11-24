ส่งความสุข ความห่วงใย ด้วยกระเช้าของขวัญแทนใจ

เป็นส่วนหนึ่งในห้วงเวลาสุดพิเศษช่วงสิ้นปีนี้ ด้วยการส่งมอบความประทับใจในทุกโมเมนต์ด้วยกระเช้าของขวัญแทนใจ สร้างความประทับใจพร้อมเติมเต็มทุกความสุขแด่คนพิเศษที่คุณเคารพรัก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเป็นตัวแทนส่งต่อทุกความสุข ความห่วงใยด้วยกระเช้าของขวัญสุดหรูเรียบง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป เริ่มจากการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียมเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และการเลือกใช้ พร้อมจัดวางลงกระเป๋าผ้าสุดหรูเรียบง่ายเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มสุดพรีเมียม, น้ำองุ่นชีราส, แยมโฮมเมด, ช็อกโกแลตบาร์ดููไบ, ขนมปังคริสต์มาสสโตเลน, ขนมปังขิง, คุกกี้คริสต์มาส, เนยถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์รสสตรอว์เบอร์รีออร์แกนิค, ขนมปังยุโรปผลไม้อบแห้ง เป็นต้น
มีให้เลือกถึง 3 แบบ สำหรับขนาดเล็ก ราคา 2,900 บาท++, สำหรับขนาดกลาง ราคา 3,400 บาท++ และสำหรับขนาดใหญ่ ราคา 5,900 บาท++ (ราคานี้ไม่รวมอัตราภาษีและค่าบริการ) เท่านั้นยังไม่พอจัดใหญ่จัดเต็มคุณสามารถเพิ่มความพรีเมียมของกระเช้าของขวัญด้วยตัวคุณเองกับกระเช้าสุดพรีเมียม มีให้เลือกถึง 2 แบบ สำหรับขนาดกลาง ราคา 5,900 บาท++ และสำหรับขนาดใหญ่ ราคา 12,990 บาท++ เพื่อเป็นตัวแทนคำขอบคุณ และคำบอกรักให้กับคนที่คุณรักและปรารถนาดี สำหรับเพื่อนสนิท ครอบครัว และลูกค้าคนสำคัญของคุณตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งจองกระเช้าของขวัญล่วงหน้าให้คนสำคัญของคุณ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2568 โทร. 0-2100-1234 ต่อ 2321 ที่ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 21.00 น.