“ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย)” สานต่อแนวคิด “#แบรนด์เป็นได้มากกว่าของขวัญ” เปิดตัวกระเช้าของขวัญแนวคิดแบบยั่งยืน ใช้ต่อได้จริง

21 พฤศจิกายน 2568 – “กระเช้าของขวัญแบรนด์” โดยบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า เปิดตัวกระเช้าของขวัญสุดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ‘#แบรนด์เป็นได้มากกว่าของขวัญ’ ชูของขวัญแห่งความใส่ใจ ดีต่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์ไปใช้ต่อได้จริงในชีวิตประจำวัน มีรูปแบบให้เลือก 5 ดีไซน์ ตอบโจทย์ผู้รับหลากหลายกลุ่ม พร้อมความพิเศษด้วยการนำเสนอกระเช้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชันที่ได้แบรนด์กระเป๋าชื่อดัง “ARISTOTLE” มาร่วมออกแบบดีไซน์เฉพาะให้กับแบรนด์ ตอกย้ำความตั้งใจของแบรนด์ในการส่งต่อของขวัญที่มีคุณค่าให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ
คุณนภิส ศศิวิมลกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้และของขวัญแบรนด์ บริษัท ซันโทรี่
เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันไม่ได้ตัดสินใจเลือกของขวัญจากราคาเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับของขวัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความหมาย และความยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดถึงคุณค่าที่ผู้ให้ต้องการส่งมอบให้กับผู้รับ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าของขวัญที่ตรงใจผู้บริโภคควรตอบโจทย์ 3 ด้านหลัก ได้แก่ Extravagant Design ดีไซน์โดดเด่น หรูหรา ทันสมัย และมีเอกลักษณ์ ช่วยสร้างความประทับใจให้ผู้รับ พร้อมสะท้อนรสนิยมและความใส่ใจของผู้ให้, Reusable Package ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้ในชีวิตประจำวัน และ Personalization การออกแบบที่ตอบโจทย์ความชอบ ไลฟ์สไตล์ และความต้องการด้านสุขภาพของผู้รับที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้าทางธุรกิจ ครอบครัว-ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนร่วมงาน
กระเช้าของขวัญแบรนด์ จึงนำอินไซต์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบันมาผสานกับแนวคิด ‘#แบรนด์เป็นได้มากกว่าของขวัญ' สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าการมอบแบรนด์แทนใจ ไม่ได้เป็นเพียงการมอบของขวัญให้กัน แต่ยังเป็นการส่งต่อ “คุณค่า” ที่สะท้อนถึงความห่วงใย ความรัก และความปรารถนาดีต่อผู้รับ รวมถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ความพิถีพิถัน และความมีรสนิยมของผู้ให้ ที่สำคัญยังคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสุขภาพ* กระเช้าของขวัญแบรนด์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกๆ โอกาสที่สามารถแสดงความใส่ใจให้กับคนสำคัญ”
กระเช้าของขวัญแบรนด์แนวคิดแบบยั่งยืน มีให้เลือกถึง 5 ดีไซน์ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 385 บาท
1. กระเช้าแบรนด์ x ARISTOTLE กระเช้าลิมิเต็ดเอดิชัน สามารถใช้ต่อเป็น “กระเป๋าแฟชัน” ออกแบบพิเศษโดยแบรนด์กระเป๋าสัญชาติไทยชื่อดัง “ARISTOTLE” พร้อมลายดอกกุหลาบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยสินค้ามีจำนวนจำกัด และมีจำหน่ายร่วมกับสินค้าแบรนด์เท่านั้น
2. กระเช้าแบรนด์รังนกแท้ สามารถใช้ต่อเป็น “กระเป๋าถือพรีเมียม” ที่ใช้ได้ในทุกวัน แมตช์ได้กับทุกลุค ไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปเที่ยว ก็สวย มีสไตล์ มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีแดงและน้ำตาล
3. กระเช้าแบรนด์วีต้า วิตามินเอ เบอร์รี่ และ กระเช้าแบรนด์วีต้า ไฟเบอร์ พรุน สามารถใช้ต่อเป็น “กระเป๋าผ้าแฟชัน” ถือได้ 3 แบบ ลวดลายสดใส มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีชมพูและม่วง
4. กระเช้าแบรนด์ซุปไก่สกัด สามารถใช้ต่อเป็น “กล่องใส่ของ-ชั้นวางอเนกประสงค์” จุของได้มาก มาพร้อมฝาปิด และชั้นวางในตัว เหมาะสำหรับวางของใช้หรือของสะสม มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเขียวและแดง
5. กระเช้าแบรนด์รุ่นพิเศษเฉพาะปีใหม่ สามารถใช้ต่อเป็น “กระเป๋าเก็บความเย็น” ไซส์ใหญ่ ใส่ของได้หลากหลาย ทั้งเครื่องดื่ม อาหาร และผลไม้ เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายแม่บ้านหรือแคมปิ้ง มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเขียวและแดง
พร้อมกันนี้ กระเช้าของขวัญแบรนด์ได้ร่วมคอลแลบกับ ARISTOTLE (อริสโตเติล) แบรนด์กระเป๋าสัญชาติไทยชื่อดัง สร้างสรรค์กระเป๋าแฟชันที่วางจำหน่ายเฉพาะช่วงปลายปีนี้เท่านั้น โดย คุณเติ้ล-ภณ รักสกุลนิตย์ Managing Director แบรนด์กระเป๋า ARISTOTLE กล่าวว่า “ARISTOTLE ภูมิใจที่ได้ร่วมออกแบบกระเช้าของขวัญแบรนด์ในปีนี้ ซึ่งเรานำแนวคิด ‘#แบรนด์เป็นได้มากกว่าของขวัญ’ มาถ่ายทอดเป็นดีไซน์กระเป๋าอย่างพิถีพิถัน ด้วยการผสาน ‘ฟังก์ชัน’ และ ‘แฟชัน’ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพราะเราอยากให้กระเช้าของขวัญแบรนด์เปลี่ยนเป็นกระเป๋าใบโปรดที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกวัน”
คุณเจพี-จิรภาส โชติธนาดำรง Managing Director แบรนด์กระเป๋า ARISTOTLE กล่าวเสริมว่า “การออกแบบในครั้งนี้ เรานำเอกลักษณ์ของลวดลาย ‘ดอกกุหลาบ’ ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ ARISTOTLE มาผสานกับดีไซน์กระเป๋าที่มีความมินิมอล เรียบหรู ทันสมัยเพื่อให้สามารถนำไปแมตช์กับการแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์”
การเปิดตัวกระเช้าของขวัญแบรนด์แนวคิดแบบยั่งยืน นอกจากสะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ในการส่งต่อของขวัญที่มีคุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้ผู้บริโภคแล้ว ยังมอบความคุ้มค่าให้ผู้บริโภค ด้วยส่วนลดพิเศษ ลดสูงสุด 20%** ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2568 – 26 พฤศจิกายน 2568 และของสมนาคุณ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของแบรนด์ตามมูลค่าที่กำหนด
- รับฟรี ของพรีเมียม มูลค่า 890 บาท เมื่อซื้อครบ 3,999 บาท
- รับฟรี หม้อทอดไร้น้ำมัน KASHIWA ขนาด 5.5 ลิตร มูลค่า 1,290 บาท เมื่อซื้อครบ 6,999 บาท
- รับฟรี กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,200 บาท เมื่อซื้อครบ 9,999 บาท
ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Lotus’s, Big C, Tops และ The Mall ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2568 – 7 มกราคม 2569** หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด