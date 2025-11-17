xs
ลิ้มลองพิซซ่าโฮมเมดใจกลางกรุงฯ หอมกรุ่นจากเตา ที่ มิลล์ แอนด์ โค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ให้จุดนัดพบเป็นที่นั่งชิลพร้อมลิ้มลองความอร่อยของพิซซ่าโฮมเมดสไตล์อิตาเลียน มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ กลิ่นหอมชวนหิวของพิซซ่าโฮมเมดที่อบสดใหม่ร้อนๆ ชีสเยิ้ม เครื่องแน่นๆเต็มคำ มีให้เลือกถึง 12 หน้า โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ พร้อมเชฟประจำห้องอาหาร ได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมนานาชนิด นำมารังสรรอย่างพิถีพิถันในสไตล์อิตาเลียนขนานแท้พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ อาทิ พิซซ่ามาร์ก้าริต้า, พิซซ่าดิยาโวลา, พิซซ่ามอร์ตาเดลล่า, พิซซ่าฮาวายเอี้ยน, พิซซ่าซีฟู้ด, พิซซ่าสตาจิโอนี, พิซซ่ามาสคาร์โปน พิซซ่าโพรชุตโต้ และพิซซ่าหน้าอื่นๆอีกมากมาย ราคาเริ่มต้นเพียง 390 บาท++


เติมเต็มมื้ออร่อยให้ครบจบด้วยเครื่องดื่มมากมาย ชา กาแฟ หรือน้ำผลไม้ อีกทั้งเดนิช เพสตรี้ แซนด์วิชอบสดใหม่ทุกวัน พร้อมมุมสวยๆให้คุณได้ถ่ายภาพเช็คอินอวดเพื่อนก่อนใคร

มิลล์ แอนด์ โค (MILL & Co) ชั้น G เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 21.00 น. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-100-1234 ต่อ 2321 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th


เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/centara.cgcw
อินสตาแกรม: centaragrand_centralworld









