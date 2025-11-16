xs
“Supersize Your Holiday” ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข อัพเกรดการพักผ่อนที่ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขด้วยโปรโมชั่น “Supersize Your Holiday” จากโรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ ฉลองช่วงเวลาพิเศษด้วยห้องพักกว้างขวาง สิทธิพิเศษเหนือระดับ และบรรยากาศที่เปล่งประกาย

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขปีนี้ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ (Avani Ratchada Bangkok) ขอเชิญชวนคุณมาอัพเกรดการพักผ่อนให้พิเศษยิ่งขึ้น เติมเต็มวันหยุดด้วยพื้นที่กว้างขวาง ความสะดวกสบายเหนือระดับ และบรรยากาศแห่งความสุขที่อบอวลตลอดการเข้าพัก


สำรองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 รับสิทธิ์ ส่วนลด 25% สำหรับห้องสวีท พร้อมสัมผัสเอกสิทธิ์จาก AvaniClub ที่มอบความพิเศษตลอดวัน ตั้งแต่มื้อเช้าในบรรยากาศส่วนตัว ของว่างแสนอร่อยยามบ่าย ไปจนถึงค็อกเทลยามเย็นเคล้าแสงไฟเมือง พร้อมด้วยมินิบาร์ฟรีและอาหารเช้าทุกวัน ให้ทุกช่วงเวลาของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

ห้องสวีทราคาเริ่มต้น 4,500 บาท++ต่อคืน สะดวกสบายด้วยทำเลโรงแรมในกรุงเทพฯ ใจกลางย่านรัชดา–พระราม 9 เพียงไม่กี่ก้าวจาก MRT และแหล่งช็อปปิ้งชั้นนำ พร้อมให้คุณเฉลิมฉลอง พักผ่อน และสร้างความทรงจำที่พิเศษที่สุดของปีนี้

สำรองห้องพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @avaniratchada หรือโทร. 0-2641-1500 หรืออีเมล reservations.vrat@avanihotels.com





