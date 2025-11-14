เปิดไฮซีซั่นสวรรค์แห่งแกลง

เนื่องด้วยเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่น กันแล้วในขณะนี้ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวทั้งประเทศต่างเริ่มประกาศศักดาด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มระบบ เพื่อสร้างความน่าสนใจเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปผักในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่เริ่มจะสดใส
สวรรค์แห่งแกลง เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากมายของจังหวัดระยอง กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น กลุ่มร้านอาหาร โรงแรมทีพักต่างๆ เตรียมตัว เตรียมความพร้อม เพื่อสร้างสีสันความคึกคักเรียกความน่าสนใจกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันเช่น โดยได้รับการอนุเคราะห์จากนางเกษสุดา เพทเทอร์เซ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ในการประกอบการท่องเที่ยวในเมืองพัทยามาแล้ว ให้ข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวพร้อมนำชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
1.สวนผลไม้และสินค้าจากธรรมชาติ ทั้งนี้ นอกจากจังหวัดระยองมีชื่อเสียงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้ว ยังความโดดเด่นเรื่องผลไม้ซึ่งจะมีสวนผลไม้ต่างๆ มากมายตามฤดูกาล ในส่วนของผู้ประกอบการยังได้ต่อยอดในการผลิตสินค้าจากธรรมชาติเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในไฮซีซั่นนี้อีกด้วย
2.ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ แลนด์มาร์คหาดทรายมีความยาวราว 4 กิโลเมตร ที่ได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศ ถือเป็นเป้าหมายของการเดินทางจากนักท่องเที่ยวทุกมุมโลก นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนกันตลอดทั้งปี ที่เพียบพร้อมการอำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือนด้วยฝีมือคนพื้นที่แบบรสชาติคนพื้นถิ่น
3.เกาะขี้ปลา เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับหาดแหลมแม่พิมพ์ ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม สามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ดำน้ำตื้นและอื่นๆ สามารถเดินจากหาดไปที่เกาะได้ในช่วงน้ำทะเลลดต่ำ เสียงบอกเล่าต่อกันว่าเกาะขี้ปลาคือเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีพระอภัยมณี และ
4.ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวด้วยวิถีชาวประมง ด้วยสภาพพื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และบางช่วงสุดสัปดาห์จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชน เรียกความสนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยอาหารทะเลสดๆ แบบเพิ่งขึ้นมาจากน้ำมาให้เลือกซื้อเลือกสรรได้อย่างจุใจ
สวรรค์แห่งแกลงได้เปิดแล้วพร้อมๆ กับบรรยากาศการท่องเที่ยวไฮซีซั่นที่จะเริ่มเห็นความคึกคักกลับมา พร้อมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งผู้คนในท้องถิ่นต่างพร้อมใจและยินดีจะร่วมกันเนรมิตรสวรรค์แห่งนี้ให้อบอุ่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน