กรมอุทยานฯ รับ 6 รางวัล "Thailand Tourism Awards 2025" ชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติยั่งยืน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ คว้า 6 รางวัลกินรี Thailand Tourism Awards ประจำปี 2025 จาก ททท. เดินหน้าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วันที่ 27 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ โดยดำเนินการภายใต้แนวคิด "Sustainable Tourism" หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature & Park) รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Excellence Awards) ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Outstanding Awards) ได้แก่ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี, อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
รางวัลแห่งความยั่งยืน (Thailand Tourism Sustainability Awards) ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
