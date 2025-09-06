กรมอุทยานฯ คว้า 4 รางวัลเกียรติยศ "Thailand Tourism Awards 2025"

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สร้างชื่อเสียงให้กับวงการท่องเที่ยวไทยอีกครั้ง ด้วยการคว้า Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 ถึง 4 รางวัลในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ความสำเร็จนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่ระดับสากล
สำหรับรางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Excellence Awards) ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ "อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน" ซึ่งนับเป็นความสำเร็จสูงสุดที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างโดดเด่นและมีคุณภาพในระดับสากล
นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Outstanding Awards) ได้แก่ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ยังได้รับ รางวัลแห่งความยั่งยืน (Thailand Tourism Sustainability Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย
รางวัลทั้งหมดที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องตอกย้ำถึงความสำเร็จของกรมอุทยานฯ และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้แทนจากกรมอุทยานฯ จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2568 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร