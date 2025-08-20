"โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ" ครั้งแรกกับการต้อนรับน้องหมาน้องแมวเข้าพักอย่างเป็นทางการ

ครั้งแรกของโรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ (Avani Ratchada Bangkok) ที่เปิดต้อนรับน้องหมาและน้องแมวเข้าพักได้อย่างเป็นทางการ ตอบโจทย์สาย Pet-lover ที่กำลังมองหาที่พักใจกลางเมืองที่สะดวกสบาย ครบครัน และอบอุ่นทั้งสำหรับเจ้าของและเพื่อนซี้สี่ขา
ห้องพักแบบ Pet-Friendly ทั้งห้องดีลักซ์และห้องจูเนียร์สวีท มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นที่นอนนุ่ม ๆ ชามอาหาร ของเล่น ขนมต้อนรับ และกระบะทรายสำหรับแมวโดยเฉพาะ รวมถึงพื้นที่พิเศษสำหรับน้อง ๆ อย่าง Furry Friends Zone บนชั้น 12 ของโรงแรมฯ ซึ่งเป็นสวนกลางแจ้งบรรยากาศร่มรื่น ให้เจ้าตัวเล็กได้เดินเล่นและพักผ่อนได้อย่างสบายใจ
นอกจากในห้องพักแล้ว น้อง ๆ ยังสามารถไปกับเจ้าของได้ในหลายพื้นที่ของโรงแรม อาทิ ล็อบบี้ ร้านอาหารบางจุด หรือ อวานี คลับ เพราะที่นี่เราให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยง เสมือนเป็นแขกคนสำคัญอีกหนึ่งท่าน
การเดินทางก็สะดวกสบายด้วยทำเลใจกลางเมือง พร้อมต้อนรับคุณและเพื่อนรักสี่ขาให้มีช่วงเวลาพักผ่อนสุดพิเศษร่วมกัน
ให้การพักผ่อนครั้งต่อไปของคุณและน้อง ๆ น่ารักกว่าที่เคย ที่ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ
สำรองห้องพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @avaniratchada หรือโทร. 0-2641-1500 หรืออีเมล reservations.vrat@avanihotels.com หรือ https://mhg.to/e5umd
