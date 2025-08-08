ทางด่วนฟรีวันแม่! เฉลิมมหานคร,ศรีรัช,บางปะอิน- ปากเกร็ดรวม 63 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2568 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ) จำนวน 1 วัน รวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 21 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 32 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน- ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย
โดยกทพ. เชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass สมัครใช้งาน EXAT Reward เพื่อสะสมคะแนน Easy Point แลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร และของรางวัลสุด สมัครง่าย ๆ ผ่าน 2 ช่องทาง LINE Official Account: @exatreward หรือ EXAT Portal Application และขอเชิญชวนลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com เพื่อยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง