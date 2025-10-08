แวว ธีรวัลคุ์ ไปส่งลูกชายเรียนต่อที่อังกฤษ

เรียกว่าตื่นเต้นกันทั้งบ้าน เมื่อ “น้องเตช-วรัตถ์ เตชะอุบล” ลูกชายคนเดียวของ “แวว-ธีรวัลคุ์ (ปังศรีวงศ์) เตชะอุบล” ต้องเดินทางไปเรียน Prep School ที่โรงเรียนลัดโกรฟ (Ludgrove School) ประเทศอังกฤษ จึงมีทั้งคุณตา “ธีระพงศ์” และคุณยาย “อ้วน-วัลลิยา ปังศรีวงศ์” รวมถึงสองน้าหนุ่มสุดหล่อฝาแฝดอย่าง “ดร.พร้าว-พงศ์ศิษฎ์ ปังศรีวงศ์” และ “ไผ่-พงศ์วรุฒน์ ปังศรีวงศ์” ร่วมเดินทางไปส่งน้องเตชที่อังกฤษด้วย ระหว่างนี้ก็ถือโอกาสไปพักผ่อนกันตามประสาครอบครัวด้วย
สำหรับแววเป็นภรรยาของ “เบน เตชะอุบล” มีลูกเพียงคนเดียว นั่นคือ น้องเตช นั่นเอง ปัจจุบันแววเป็นผู้บริหารเครือเกษมกิจ เจ้าของโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี และที่กำลังโด่งดังอยู่ขณะนี้ก็คือโรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ ถนนเจริญกรุง และโรงแรมคาเปลล่า กรุงเทพฯ ถนนเจริญกรุง นั่นเอง
ส่วนโรงเรียนลัดโกรฟ ที่น้องเตชไปเรียนนั้นเป็นโรงเรียน Boarding ชายล้วนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1892 โดย มร.อาร์เธอร์ ดันน์ ที่เมืองคอกฟอสเตอร์ อยู่ทางตอนเหนือของลอนดอน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะเปิดรับเด็กๆ ตั้งแต่ช่วงอายุ 8 ขวบไปจนถึง 13 ขวบ มีเป้าหมายในการปั้นเด็กให้มีความมั่นใจและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม และทางโรงเรียนยังมีความสนิทสนมกับโรงเรียนรุ่นพี่หลายๆ โรงเรียนอย่างเช่น Eton College, Harrow School, Radler และ Winchester เป็นต้น
Cr.Waewtirawan