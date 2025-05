ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ต้อนรับ เชฟนก-จุฑาทิพ และ ฟิลลิป ลิม ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย

ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจและดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ให้การต้อนรับ เชฟนก-จุฑาทิพ สุนทรนนท์ 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลประจำปี 2025 จากนิตยสารไทม์ (TIME 100 : The Most Influential People of 2025) เจ้าของร้านอาหารไทยกัลยาอันโด่งดังในเมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ฟิลลิป ลิม นักออกแบบแฟชั่นชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ผู้ร่วมก่อตั้ง 3.1 Phillip Lim แบรนด์เสื้อผ้าไฮเอนด์ชื่อดังระดับโลก ในโอกาสให้เกียรติเข้าพักและร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษที่ห้องอาหารล่องใต้ โดยมี เชฟเดวิด ทอมป์สัน เชฟชาวออสเตรเลียผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย ผู้ดูแลและสร้างสรรค์เมนูอาหารของห้องอาหารล่องใต้ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย