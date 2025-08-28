บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด คว้ารางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 สาขา Inspirational Brand Award

กรุงเทพฯ – บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตยาดมสมุนไพร “หงส์ไทย” ประกาศความภาคภูมิใจครั้งสำคัญ ด้วยการคว้ารางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ในสาขา Inspirational Brand Award หรือรางวัล “แบรนด์สร้างแรงบันดาลใจ” ตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์สมุนไพรไทยที่ก้าวสู่ระดับสากล
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 Thailand Awards Ceremony & Gala Dinner ณ แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกอบการและผู้นำธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม
รางวัลอันทรงเกียรตินี้จัดโดย Enterprise Asia องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรางวัล Inspirational Brand Award มอบให้แก่แบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจต่อสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน นวัตกรรมที่ต่อเนื่อง และความเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวบนเวทีว่า:
“วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต และขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทย เพราะหงส์ไทยคือหัวใจของคนไทยจริง ๆ ผมเติบโตมาจากความไม่รู้ แต่ความไม่รู้นั้นกลับเป็นครูที่ทำให้เราใฝ่หาความรู้ และเมื่อได้รู้แล้ว สิ่งเดียวที่อยากทำคือทำให้ดีที่สุด เราค้นพบว่า ‘คุณภาพ’ คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า และคุณภาพนั้นเกิดขึ้นได้จากทั้งความคิดและการกระทำ”
“ทุกวันนี้ที่หงส์ไทยยืนอยู่ตรงนี้ เราไม่เคยลืมคนไทยทุกคนที่มอบโอกาสให้เรามีชีวิต หงส์ไทยจึงขอทุ่มเททุกสิ่ง—ทั้งแรงกาย แรงใจ และทั้งชีวิต—เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย และเพื่อให้โลกได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอย่างแท้จริง”
การได้รับรางวัล APEA 2025: Inspirational Brand Award จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จของ “หงส์ไทย” เท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานชัดเจนถึงการยืนหยัดรักษาภูมิปัญญาไทย ควบคู่กับการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภค และเป็นแรงบันดาลใจแก่สังคมไทยและนานาชาติ