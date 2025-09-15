เอาใจสมาชิก "Cape & Kantary Card" จองห้องพักรับส่วนลดทันที ภายในเดือน ก.ย.นี้

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ เอาใจสมาชิก Cape & Kantary Card จองห้องพักเคปนิทรา หัวหิน, เคปกูดู เกาะยาวน้อย, และซัมแวร์ เกาะสีชัง รับส่วนลดห้องพักทันที 10% ภายใน 30 กันยายนนี้ เท่านั้น
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ เพิ่มสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟแก่สมาชิกบัตร Cape & Kantary Card โดยเฉพาะ เมื่อสำรองห้องพักและเข้าพัก ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน, โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย และโรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2568 นี้ รับส่วนลดห้องพักทันที 10%
ส่วนลดค่าห้องพัก 10% พิเศษเฉพาะสมาชิก Cape & Kantary Card เปิดให้สำรองห้องพักทุกประเภท ผ่านช่องทางการจองของโรงแรมทั้ง 3 แห่งโดยตรง ดังนี้
โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน อีเมล reservations@capenidhra.com โทร. 0-3251-6600
โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย อีเมล reservations@capekuduhotel.com โทร. 0-7659-2600, 06-5019-0969
โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง อีเมล reservations@somewhere-kohsichang.com โทร. 0-3810-9400
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชันพิเศษ
- ชื่อผู้เข้าพักต้องตรงกับชื่อในบัตรสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข
- สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกหรือยืนยันตัวตนผ่านการล็อกอิน loyalty.capekantaryhotels.com ทุกครั้งเมื่อเช็กอินเข้าพักเพื่อยืนยันสิทธิ์
- ส่วนลดห้องพัก 10% สามารถใช้ได้กับห้องพักทุกประเภทของโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน, โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย และโรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง
- สามารถสะสมคะแนนในบัตร Cape & Kantary Card ได้ปกติ ตามยอดค่าใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด 10% แล้ว
- เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของโรงแรมฯ
