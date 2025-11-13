“แอลลี่ อชิรญา” ทะยานสู่ฮอลลีวูด! เปิดตัวร่วมแสดงหนัง K-Pop ระทึกขวัญ “Perfect Girl” โปรเจกต์ยักษ์ระดับโลก

แฟน ๆ ชาวไทยเตรียมกรี๊ด! “แอลลี่ อชิรญา นิติพน” สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ด้วยการประกาศเข้าร่วมแสดงในภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ–K-Pop เรื่องใหม่ “Perfect Girl”
ภาพยนตร์เรื่องนี้รวมทีมนักแสดงนานาชาติสุดฮอตจากทั้งวงการ K-Pop และฮอลลีวูด อาทิ
Jeon Somi, Arden Cho, May Hong, Adeline Rudolph, Nancy (MOMOLAND), AC Bonifacio, Siyoon (Billlie), Chaerin (Cherry Bullet), Peter Lee Jae Yoon, และ Samantha Cochran โดยมี แอลลี่ อชิรญา เป็นตัวแทนศิลปินที่ได้รับคัดเลือกจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว
“Perfect Girl” ได้ผู้กำกับชื่อดังชาวเกาหลี Hong Won-ki (จาก Goedam และผู้ก่อตั้ง Zanybros*) และเขียนบทโดย Lynn Q. Yu จาก The Black List 2023 พร้อม Scott Staruss(Badlands) โปรดิวเซอร์จากประเทศอเมริกา และทีมสร้างระดับโลกจาก Thunder Road (John Wick), Desert Bloom
โดย “Perfect Girl” ได้เริ่มถ่ายทำแล้วในประเทศไทยและเตรียมเปิดตัวที่งาน American Film Market (AFM) โดยมี CAA Media Finance ดูแลในสหรัฐฯ
