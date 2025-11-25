"เซ็นทารา" มอบของขวัญต้อนรับเทศกาลสำหรับสมาชิก CentaraThe1 ส่วนลดสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 20%

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย มอบของขวัญต้อนรับเทศกาลให้กับสมาชิก ด้วยส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก CentaraThe1 เพิ่มเป็น 20% พร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับมากมาย ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการทั่วไทย เอเชีย และตะวันออกกลาง
นอกจากส่วนลดห้องพักแล้ว สมาชิก CentaraThe1 ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม เมื่อจองตรงกับเซ็นทาราที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเซ็นทารา อาทิ ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก และบริการเช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอาท์หลังเวลา (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะนั้น) โดยสมาชิก CentaraThe1 สามารถจองข้อเสนอสุดคุ้มนี้ได้ ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2568 และเข้าพักได้ถึง 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ สามารถสมัครเป็นสมาชิก CentaraThe1 โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ได้ที่ https://centara1card.com/signup
เซ็นทาราพร้อมมอบช่วงเวลาแห่งความสุข ณ หลากหลายจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชายหาดสวยในไทย เวียดนาม และมัลดีฟส์ หรือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมในญี่ปุ่น ลาว และเนปาล หรือบรรยากาศเมืองอันมีชีวิตชีวาในโอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เซ็นทาราพร้อมต้อนรับคุณด้วยการบริการอันอบอุ่นเสมือนครอบครัวและบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุข
สามารถสำรองห้องพักภายใต้ข้อเสนอสุดพิเศษนี้ ได้ที่ https://www.centarahotelsresorts.com/th/holiday-magic-2025
