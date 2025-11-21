เซ็นทารา ผนึก NUO ขยายตลาดโลก

เซ็นทารา และ NUO International ผนึกกำลังเชิงกลยุทธ์ เดินหน้าขยายธุรกิจสู่เวทีโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาแบรนด์และขยายธุรกิจสู่ตลาดจีน ไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท NUO International Hotel Management Co., Ltd. เพื่อพัฒนาศักยภาพแบรนด์และผลักดันการขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการผสานจุดแข็งของสองแบรนด์ชั้นนำด้านการบริการ พร้อมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างการบริการแบบจีนและการบริการแบบไมตรีจิตไทย เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักอันน่าประทับใจให้แก่นักเดินทางทั่วโลก
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรม NUO ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของทั้งสององค์กรเข้าร่วม อาทิ ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, ไมเคิล เฮนสเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และแจ็ค เซีย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประเทศจีน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมด้วยยูกิ ชูจิง รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท NUO International, ถัง หมิง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท NUO International และแอนดี้ ชูเจีย รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท NUO International
ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบริการ และแนวคิดด้านการบริหารจัดการ ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในประเทศจีน ไทย และตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการให้สิทธิ์แบรนด์และกลยุทธ์ที่สอดประสานกัน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาแบรนด์โรงแรมระดับสากล
โมเดลการแลกเปลี่ยนแบรนด์แบบสองทาง
ความร่วมมือนี้นำเสนอนวัตกรรมโมเดลการแลกเปลี่ยนแบรนด์แบบสองทาง (Two-Way Brand Licensing) ที่ผนึกกำลังทรัพยากรและจุดแข็งของทั้งสององค์กรได้อย่างลงตัว โดย NUO International จะนำแบรนด์ยอดนิยมที่สะท้อนเสน่ห์ทางวัฒนธรรมจีน อาทิ “Jianguo” และ “Brilliant” สู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่เซ็นทาราจะนำแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ “เซ็นทารา” และ “เซ็นทารา แกรนด์” พร้อมถ่ายทอดการบริการด้วยไมตรีจิตแบบไทยสู่ตลาดจีน
ความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่มั่นคงในระยะยาว ทั้งสององค์กรจะผสานความร่วมมือในหลายด้าน อาทิ
• การตลาดและการสร้างแบรนด์: เดินหน้ากิจกรรมการตลาดเชิงรุก เพื่อยกระดับการรับรู้และสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาดเป้าหมาย
• ความเป็นเลิศในด้านการบริการและพัฒนาบุคลากร: จัดตั้งกลไกการสื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงแรม มาตรฐานบริการ คุณภาพงานปฏิบัติการ และการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
บทใหม่ของการบริการระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมนำเสนอประสบการณ์การเข้าพักที่หลากหลายและน่าประทับใจให้แก่นักเดินทางทั่วโลก ขณะเดียวกันยังเป็นการผสานเสน่ห์ของการบริการแบบจีนเข้ากับความอบอุ่นแบบไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโรงแรมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง