เซ็นทรา บาย เซ็นทารา รีแบรนด์สู่ “เซ็นทารา ไลฟ์”

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประกาศรีแบรนด์ “เซ็นทรา บาย เซ็นทารา” (Centra by Centara) สู่ “เซ็นทารา ไลฟ์” (Centara Life) มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวอย่างมีสีสัน พร้อมที่พักสุดสบาย เพื่อมอบประสบการณ์เข้าพักอันน่าประทับใจที่เต็มไปด้วยคุณค่าสุดพิเศษและความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกหัวใจหลักของแบรนด์ “เซ็นทารา ไลฟ์” (Centara Life) คือ “การมอบประสบการณ์ที่มีสีสัน และที่พักสุดสบาย” (Elevating the Essentials) เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบครันให้แขกผู้เข้าพักทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์เข้าพักที่คุ้มค่าคุ้มราคา สะดวกสบาย สดชื่น และผ่อนคลายจากทุกความวุ่นวายเซ็นทารารีแบรนด์ “เซ็นทรา บาย เซ็นทารา” (Centra by Centara) เป็น “เซ็นทารา ไลฟ์” (Centara Life) เพื่อมอบการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยสีสันและความสะดวกสบาย โดยเซ็นทารา ไลฟ์ เน้นโทนสีที่ให้ความรู้สึกสดชื่น ตื่นตัว และเปี่ยมไปด้วยพลัง ผ่าน 4 สีหลัก ได้แก่ สีเขียวอมฟ้า ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น สีส้ม ที่สื่อถึงพลังและความสุข สีม่วงลาเวนเดอร์ ที่สะท้อนถึงความสมดุลและให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และสีเขียวมิ้นท์ ที่สื่อถึงความสงบและธรรมชาตินอกจากนั้น เซ็นทารายังเตรียมเพิ่มการบริการที่มอบความสะดวกสบายขึ้นไปอีกระดับให้แก่แขกผู้เข้าพักที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ทุกแห่ง ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ โดยการบริการต่างๆ นั้น ล้วนได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดหลัก 4 ประการ ซึ่งได้แก่ 1. สิ่งจำเป็น (Life Essentials) 2. ความน่าตื่นเต้น (Life Surprises) 3. ความยืดหยุ่นและมีอิสระ (Life Flexibility) และ 4. การเชื่อมต่อ (Life Connectivity) เพื่อมอบประสบการณ์พักผ่อนอันน่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเยือนโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ทั้งนี้ การบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แขกผู้เข้าพักมากยิ่งขึ้น ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการนอนหลับอย่างผ่อนคลาย, บริการอาหารท้องถิ่นเลิศรส, เวลาอาหารเช้าแบบยืดหยุ่น, การได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศท้องถิ่น และอื่นๆ อีกมากมาย“เราปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์เซ็นทรา บาย เซ็นทารา เป็น เซ็นทารา ไลฟ์ เพราะต้องการรีเฟรชแบรนด์ให้ดูล้ำสมัย สดชื่น และเต็มไปด้วยพลังแห่งสีสันมากยิ่งขึ้น หัวใจของแบรนด์เซ็นทารา ไลฟ์ คือ การมอบคุณค่าสุดพิเศษที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความคุ้มค่าคุ้มราคาให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเราเชื่อว่า อัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์เซ็นทารา ไลฟ์ นี้ จะตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราในปัจจุบัน และยังสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตให้เราได้อีกด้วยเช่นกัน” ทอม ธรัสเซล รองประธานฝ่ายแบรนด์ การตลาดและดิจิตอล โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวเซ็นทาราเปิดตัวแบรนด์เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ในปี พ.ศ. 2553 และได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวอย่างดีเยี่ยมในฐานะแบรนด์โรงแรมที่มอบความคุ้มค่าคุ้มราคาและความสะดวกสบายอย่างน่าประทับใจ ทั้งนี้ การ ปรับโฉมจากแบรนด์เซ็นทรา บาย เซ็นทารา เป็น เซ็นทารา ไลฟ์ ตามโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ทุกสาขาทั่วโลกมีกำหนดการเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2567 โดยหลังจากนั้น เซ็นทาราจะมุ่งขยายและเพิ่มจำนวนแบรนด์โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 100 แบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกภายในปี พ.ศ. 2570 ตามที่บริษัทฯ ตั้งได้เป้าไว้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การบริหารของแบรนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญรวมทั้งสิ้น 95 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ไทย มัลดีฟส์ ศรีลังกา เวียดนาม ลาว เมียนมา จีน ญี่ปุ่น โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งใช้ชื่อ 6 แบรนด์ ประกอบด้วย Centara Reserve • Centara Boutique Collection • Centara Grand • Centara • Centara Life และ COSI ครอบคลุมตั้งแต่รีสอร์ทหรูบนเกาะที่เงียบสงบสำหรับครอบครัว ไปจนถึงโรงแรมไลฟ์สไตล์ในช่วงราคาที่จับต้องได้ ซึ่งผสมผสานกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพักผ่อนที่ลงตัว เซ็นทาราเปิดตัวแบรนด์ใหม่สุดหรู “เซ็นทารา รีเซิร์ฟ” เป็นที่แรกที่สมุย ในปี 2564 เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย นำเสนอคอนเซ็ปท์ในการรังสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักที่จะทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงการพักผ่อนอันหรูหราเหนือระดับ ทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำอันสุดแสนพิเศษเฉพาะตัวเซ็นทารามอบการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยค่านิยมความเป็นไทยที่บรรจงถ่ายทอดสู่งานบริการ อาหารรสเลิศ สปา เพื่อการผ่อนคลายที่เยี่ยมยอด และให้ความสำคัญกับครอบครัว แบรนด์ภายใต้เครือเซ็นทารานำเอาวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหลากหลายเข้ามาผสมผสานเพื่อให้บริการและตอบสนองนักเดินทางได้ทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์เซ็นทารามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน 100 กลุ่มโรงแรมชั้นนำของโลก โดยเดินหน้าขยายสาขาไปยังทวีปและตลาดใหม่ๆ เซ็นทาราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้วยฐานของลูกค้าที่เหนียวแน่น ซึ่งจะได้พบกับบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในตำแหน่งที่ตั้งสำคัญๆ มากขึ้น บัตรสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเซ็นทารา เดอะวัน ยังช่วยให้สมาชิกทั่วโลกที่รักในเซ็นทาราได้อภิสิทธิ์ที่เหนือกว่า ข้อเสนอสุดพิเศษ และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อเซ็นทารา