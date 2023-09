The 1 จับมือเครือเซ็นทารา เพิ่มสิทธิประโยชน์ครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน 360 - The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตีในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ผนึกโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ชูศักยภาพ “Central Group Synergy” มอบสิทธิประโยชน์แบบครบวงจรเพื่อสมาชิก The 1 โดยเฉพาะ สะสมคะแนนเมื่อมียอดใช้จ่าย และแลกคะแนนเป็นส่วนลด พร้อมจัดเต็มสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งห้องพัก ห้องอาหาร และสปา ณ โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา 35 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งครอบคลุมสิทธิพิเศษยังต่างประเทศ อาทิ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น เติมเต็มไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวอย่างเหนือระดับ เช็กและรับสิทธิ์บน The 1 APP ได้แล้ววันนี้นายระวี พัวพรพงษ์ Head of Corporate Affairs and Relationship - The 1 กล่าวว่า “The 1 มุ่งมั่นมอบสิทธิประโยชน์ให้หลากหลายและพิเศษยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของสมาชิก ด้วยแนวคิด “The 1 ให้ทุกสิทธิ์เป็นเรื่องพิเศษ” การร่วมมือกับเซ็นทารา ภายใต้กลยุทธ์ Central Group Synergy ที่แข็งแกร่ง จึงทำให้เราสามารถขยายสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก The 1 ได้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้ง่ายๆ ด้วยการสะสมคะแนนจากทุกยอดการใช้จ่าย แลกคะแนนเป็นส่วนลด โปรโมชัน รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายที่มอบให้เฉพาะสมาชิก The 1 เท่านั้น ณ ทุกจุดบริการของโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา นอกจากนี้ ยังสานต่อความร่วมมือและการเติบโตร่วมกันโดยครอบคลุมไปยังต่างประเทศ เช่น ล่าสุดได้ขยายสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก The 1 ที่โรงแรมเปิดใหม่ อย่างโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น”ทอม ธรัสเซล Vice President - Brand, Marketing & Digital โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “เซ็นทารามุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนด้วยบริการมาตรฐานระดับสากลให้กับสมาชิก The 1 ทุกท่าน เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าและเพิ่มความสะดวกสบายในการแลกใช้คะแนนให้ง่ายกว่าที่เคย โดยสมาชิกจะสามารถแลกคะแนนในการสำรองห้องพัก การรับประทานอาหาร การทำสปา หรือกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงแรมและรีสอร์ตในเครือทั่วประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิก The 1 เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่แตกต่างอย่างเหนือระดับให้สมดังสโลแกนของเราที่ว่า Centara The Place to Be โดยนี่ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น หลังจากนี้ยังจะมีแคมเปญที่น่าสนใจออกมาต่อเนื่องอีกตลอดทั้งปี”สมาชิก The 1 รับสิทธิพิเศษ ณ โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทาราได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้• สะสมทุกยอดการใช้จ่าย ทุก 25 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งห้องพัก (เมื่อจองและชำระค่าบริการกับทางเซ็นทาราโดยตรงเท่านั้น) ห้องอาหาร สปา และกิจกรรมที่มีให้บริการในโรงแรม• แลกคะแนนเป็นส่วนลดได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอโปรโมชัน : แลกคะแนน The 1 ทุก 1,000 คะแนน เป็นส่วนลด 100 บาท บน The 1 APP สำหรับค่าห้องพัก ห้องอาหาร สปา และกิจกรรมต่างๆ ที่มีให้บริการในโรงแรม• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 อาทิ บริการเช็กเอาต์ล่วงเวลา (Late check-out) รับฟรีเครื่องดื่ม โปรโมชันพิเศษ 1 แถม 1 เป็นต้น เช็กสิทธิ์ ณ โรงแรมและห้องอาหารที่ร่วมรายการ• สิทธิพิเศษครอบคลุมโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ 35 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ-เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ / เชียงใหม่-เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ / หัวหิน-เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน / ภูเก็ต-เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต-เซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต และ สมุย-เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย เป็นต้น