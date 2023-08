สสว.ผนึกพันธมิตร ผลักดันสิทธิประโยชน์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

สสว.จัดงาน “SME POWER UP” เชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง ผลักดันสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้จัดงาน “SME POWER UP” - International Top Thai Business Matching กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้แทนเครือข่ายพันธมิตร สสว. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะนายวีระพงศ์กล่าวว่า สสว.ได้ดำเนินงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “SME Privilege Club คลับพิเศษเฉพาะ SME” โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน ด้านการขยายช่องทางการตลาด และด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงเมื่อผู้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ ผ่านการสมัคร SME One ID ทำให้ สสว. รับทราบถึงข้อมูลและความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ระบบการส่งเสริมเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการต่อไปผอ.สสว.กล่าวต่อว่า งาน “SME POWER UP” - International Top Thai Business Matching กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME ของ สสว. โดยได้เชื่อมโยงให้พันธมิตรภาคเอกชน จำนวน 12 หน่วยงานได้พบปะแลกเปลี่ยนกับ SME ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 16 ผู้ประกอบการ เพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ SME ร่วมกันทั้ง 3 ด้านสำคัญ คือ การเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน การขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนนอกจากกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศแล้ว ภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME สสว.ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออนไซต์ โดยได้ร่วมกับแพลตฟอร์ม Shopee นำผู้ประกอบการ SME กว่าหนึ่งพันรายร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในแคมเปญ “SME POWER UP 2023” ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน-6 กันยายน 2566 ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/osmep ขณะที่ในรูปแบบออนไซต์มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “SME Privilege Market by น้องมะเฟือง” ภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 เวลา 07.30-17.00 น. ณ ลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ“สสว.ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร และร่วมกันใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการสนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบการทั้ง 3 ด้าน โดยมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาครบทุกด้าน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. ผ่าน SME One ID โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถติดตามข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพการประกอบธุรกิจยุคใหม่ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย สสว.จะทำหน้าที่ ‘เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย’ ตลอดไป” ผู้อำนวยการ สสว.กล่าวย้ำ