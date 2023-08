ORเปิดตัวแอปฯ“ xplORe”ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมดีลส่วนลดเพียบ

OR เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ xplORe” ไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันใหม่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างครบครัน ใช้งานง่าย จ่ายสะดวก พร้อมดีลส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายในแอปฯ เดียว วางเป้าปีนี้ แอปฯ“ xplORe” มียอดสมาชิก 2ล้านรายส่วนใหญ่มาจากฐานสมาชิกบลูการ์ด และขยับเพิ่มเป็น 10ล้านรายใน5-10ปีข้างหน้านายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคและคู่ค้า และพัฒนาแอปพลิเคชัน “xplORe” หรือ “เอ็กซ์พลอร์” ให้เป็นแอปพลิเคชันที่มีความใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภค โดยมีแบรนด์หลากหลายในเครือOR ปตท. และพาร์ทเนอร์ต่างๆเข้ามาเสริมอยู่ภายในแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด "Touch for More Life พบสิ่งที่ใช่มากกว่าที่เคย" เพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีบริการหลากหลาย ทั้งด้านการเดินทาง อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมและความบันเทิง เชื่อมโยงสินค้าและบริการของ OR ในปัจจุบันโดย xplORe ได้รวบรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บัตรสะสมคะแนน Blue Card, Blue CONNECT e-Wallet และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย มารวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก ลดความยุ่งยากในการใช้งาน โดยไม่ต้องเข้าใช้บริการผ่านหลายแอปพลิเคชันอีกต่อไป และ xplORe จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจแบบออนไลน์และออฟไลน์ของ OR เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อORไม่ได้หยุดแค่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน อาหารและเครื่องดื่ม แต่เราสนใจในธุรกิจทัวริส ความสวยความงามและสุขภาพ โดยจะรวบรวมองคาพยพเพื่อปั้นธุรกิจนี้ออกมาแล้วนำไปไว้ในแอปพิเคชัน xplOReนางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าในปีนี้บริษัทวางเป้าแอปพลิเคชัน “xplORe” จะมียอดสมาชิก 2ล้านราย ส่วนใหญ่มาจากฐานสมาชิกบลูการ์ดที่มีอยู่แล้ว 8 ล้านราย คาดว่าใน5-10ปีข้างหน้าแอปพลิเคชัน “xplORe” จะมีสมาชิกเพิ่มเป็น10ล้านรายโดยแอปพลิเคชัน “xplORe” จะเพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและบริการมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า นับเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างประโยชน์ และเพิ่มโอกาสการขายให้กับองค์กร พันธมิตรและSMEเพิ่มมากขึ้นปัจจุบัน xplORe มีร้านค้าพันธมิตรชั้นนำที่เข้าร่วมให้บริการบนแอปพลิเคชันแล้วกว่า 100 แบรนด์ จำนวนกว่า 14,000 ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านค้าในเครือ OR ได้แก่ PTT Station, FIT Auto, Café Amazon, Texas Chicken, Jiffy, Pearly Tea, KAMU KAMU, Pacamara, Kouen Premium Buffet, โอ้กะจู๋ และร้านค้า แบรนด์ดังชั้นนำ เช่น Audrey Café, McDonald’s, Black Canyon, Tsuta, Kobe Steakhouse, แม่ศรีเรือน, โชคดีติ่มซำ, มานีมีหม้อ, Café de Tu, Gram, Pablo, BreadTalk, Bun, Squeeze by Tipco และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่พร้อมจะส่งมอบดีลส่วนลดในราคาพิเศษ ให้กับลูกค้า“xplORe ได้รวบรวมทุกฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจากหลายธุรกิจในเครือ OR รวมถึงร้านค้าพันธมิตรที่นำเสนอดีลส่วนลดและสิทธิพิเศษ โดยสามารถสะสมคะแนน Blue Card ทุกการใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชัน หรือจากร้านค้าในเครือ OR และนำคะแนนสะสมมาแลกรับสิทธิพิเศษ ของรางวัล และร่วมลุ้นสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้การใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย แบบไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ ด้วย e-Wallet ที่สามารถเติมเงินหรือผูกบัตรเครดิตแล้วสแกนจ่ายได้หลายที่มากขึ้น ทั้งร้านค้าในเครือ OR และร้านค้า Thai QR โดยxplORe เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน xplORe ได้ฟรี ที่ App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android”