LIT มั่นใจยอดดาวน์โหลดแอป Ulite ปีนี้แตะ 2 ล้านราย

ลีซ อิท หันมาขายสินค้าแบบผ่อนชำระผ่านแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชัน Ulite (ยูไลท์) หลังพบรูปแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ Buy Now Pay Later มากขึ้น ตรงใจกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่บุคคลทั่วไป Gen Z และ Millennial ตั้งเป้ายอดดาวน์โหลดแอป Ulite สิ้นปี 66 แตะ 2 ล้านราย

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ลีซ อิท หรือ LIT เปิดเผยว่า ผู้บริโภคในประเทศไทยหันมานิยมการซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือ Buy Now Pay Later มากขึ้น จึงทำให้บริการขายสินค้าแบบผ่อนชำระทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชัน Ulite (ยูไลท์) เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดกว่า 6 แสนราย ขณะที่ตั้งเป้าหมายยอดดาวน์โหลดเพิ่มเติบโตขึ้นเป็น 2 ล้านรายในปีนี้ จากสถิติผู้ซื้อเป็นเพศหญิง 66% ชาย 34% โดยมีการใช้จ่ายต่อครั้ง (Basket Size) อยู่ที่ 17,000 บาท สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากจะเป็นสินค้าในกลุ่มไอที เช่น iPhone, iPad เป็นต้นทั้งนี้ ที่ผ่านมา LIT มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามกระแสการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมทางดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงหลัง Covid-19 ยังเป็นตัวเร่งให้เทรนด์การซื้อสินค้าแบบแบ่งจ่ายมาแรงขึ้นทั่วโลก บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นโอกาสแตกไลน์ต่อยอดธุรกิจ โดยจัดตั้ง บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด เป็นบริษัทย่อยโดยให้บริการขายสินค้าแบบผ่อนชำระทางออนไลน์ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน Ulite (ยูไลท์) เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ภายใต้สโลแกน ผ่อนได้ ไม่ใช้บัตร ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดและมั่นใจว่าแนวโน้มธุรกิจยังมีโอกาสสูงที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องน.ส.สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด เปิดเผยว่า แอปยูไลท์เข้ามาตอบโจทย์ลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ (Digital First) โดยแอปเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการทางการเงินให้ผู้ซื้อสินค้า เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าชำระค่าสินค้าแบบผ่อนชำระแบ่งจ่ายได้เป็นงวดๆ นานถึง 12 เดือน และยังเพิ่มความสะดวกสบายในการชอปปิ้งแบบไร้รอยต่อ (Seamless) โดยผู้ซื้อสามารถรับสินค้าที่ร้านค้าพาร์ตเนอร์หรือเลือกจัดส่งถึงบ้านก็ได้"แอปยูไลท์เข้ามาตอบโจทย์ผู้ซื้อยุคใหม่ที่ต้องการแบ่งเบาภาระการซื้อสินค้าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นตัวช่วยในการจัดการทางการเงิน ตามคอนเซ็ปต์ Pay Smart Dream Start ผ่อนได้ ไม่ใช้บัตรเครดิต เพียงแค่ดาวน์โหลดและสมัครผ่อนได้ง่ายๆ ผ่านทางแอป เมื่อได้รับสิทธิซื้อผ่อนสามารถซื้อสินค้าในแอปได้เลย" สิตาพัชร์ กล่าวเสริมที่ผ่านมาแอปยูไลท์ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่บุคคลทั่วไป Gen Z และ Millennial เป็นอย่างมาก ที่ต้องการชอปแบบแบ่งจ่ายโดยผ่อนได้ไม่ต้องสมัครบัตรเครดิต ปัจจุบันบริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด จึงเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ให้บริการกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะวัยทำงานเริ่มต้น พนักงานบริษัท ข้าราชการด้วย รวมทั้งได้วางกลยุทธ์ Loyalty Program เริ่มปล่อยแคมเปญภารกิจพิชิตสิทธิซื้อผ่อนเพิ่ม โดยหากลูกค้าสามารถผ่อนตรงกำหนดจะได้รับสิทธิซื้อผ่อนเพิ่มทุกงวดการชำระ เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้คนรุ่นใหม่ด้วยนอกจากนี้ ยูไลท์ยังได้เปิดรับสมัครพาร์ตเนอร์ร้านค้าและแบรนด์ต่างๆ จะเป็นหมวดหมู่สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ความงาม ท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายของผู้บริโภคให้มากขึ้น ที่ผ่านมา ที่ผ่านมาพบว่าร้านค้าที่มาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับเราสามารถเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้กว่า 40% ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาสูงได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสในการขายได้มากกว่าเดิม เหมาะสำหรับผู้ขายที่ต้องการขยายตลาดและสร้างตัวตนในกลุ่มลูกค้าเจเนอเรชันใหม่ที่เด็กลงด้วย