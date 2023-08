โรบินสัน กระตุ้นค้าปลีกวันแม่ อัดโปรฯเด็ดดันยอดขายโต 20%

ผู้จัดการรายวัย 360 -โรบินสันรับวันแม่คึกคัก เปิดแคมเปญ “ROBINSON HAPPY MOTHER’S DAY” ชูกลยุทธ์ EMOTIONAL MARKETING สร้างปรากฏการณ์ “วันของแม่” ตอบโจทย์อินไซด์คุณแม่ทั่วประเทศ จัดเต็มทั้งสินค้าคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ ที่มาพร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 66 – 13 ส.ค. 66 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อปปิ้ง คาดช่วยกระตุ้นตลาดค้าปลีกช่วงวันแม่คึกคัก โดยตั้งเป้ายอดขายของแคมเปญเติบโตราว 20% และมีจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 65นายสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เทศกาลวันแม่ นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีความหมายต่อครอบครัวนักช้อปทั่วไทย เป็นช่วงเวลาดี ๆ ของการแสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพัน ระหว่างคุณแม่และคุณลูก ๆด้วยเหตุนี้ ห้างโรบินสัน ในฐานะเดสติเนชันที่สร้างความสุขให้ทุก ๆ วันของชีวิตแก่ครอบครัวนักช้อป จึงเดินหน้าสร้างปราฏการณ์ ‘วันของแม่’ ด้วยการกระจายความอบอุ่นให้ปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ของไทยในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้กับแคมเปญ ‘Robinson Happy Mother’s Day’ ชูกลยุทธ์ Emotional Marketing มุ่งตอบโจทย์อินไซด์เหล่าคุณแม่นักช้อปแบบครอบคลุมทุกความต้องการในทุกเซ็กเม้นท์ ไม่ว่าจะเป็น คุณแม่มือใหม่ คุณแม่เวิร์กกิ้งวูแมน คุณแม่บ้านยุคใหม่ คุณแม่หลากหลายช่วงวัย ประเดิมที่กิจกรรมสุดประทับใจมากมายภายในห้างฯ ที่จะให้ครอบครัวนักช้อปได้มาใช้เวลาดี ๆ ร่วมกันอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวนักช้อปได้ร่วมทำดีเพื่อสังคมในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งสตรี และคุณแม่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศได้ตลอดแคมเปญฯ โดยเรามีการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรในสื่อต่าง ๆ ทั้งบนแพลทฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งใช้ดารา อินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงครอบครัวนักช้อปในวงกว้างให้ได้มากที่สุด ซึ่งเรามั่นใจว่า ห้างโรบินสันจะกลายเป็นท็อปออฟมายด์เดสติเนชั่นของครอบครัวนักช้อปทั่วไทยที่ได้รับการตอบรับที่ดีไม่น้อยในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้อย่างแน่นอนสำหรับกิจกรรมภายในห้างฯ และกิจกรรมทำดีเพื่อสังคมในแคมเปญ ‘Robinson Happy Mother’s Day’ วันของแม่ ประกอบด้วย• เอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์สุดอบอุ่นจาก 5 ลูกชายสุดฮอตที่ควงคู่คุณแม่มาทำภารกิจวันของแม่ หรือมาร่วมเล่าถึงความรัก ความผูกพันที่ส่งถึงคุณแม่ พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตสุดฟิน! ได้แก่ (วันที่ 10 ส.ค. 66) ภูวิน - ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้างโรบินสัน พระราม 9 (วันที่ 11 ส.ค. 66) มาร์ค - ศิวัช จำลองกุล ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้างโรบินสัน ชลบุรี และ ที่ห้างโรบินสัน สุราษฎร์ธานี (วันที่ 12 ส.ค. 66) พี - พีรวิชญ์ พลอยนำพล ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้างโรบินสัน เชียงใหม่ และไตเติ้ล - ธนธร เสนางคนิกร ที่ห้างโรบินสัน อุบลราชธานี โดยสามารรับชมไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Fanpage : Robinson Department Store และ Facebook Fanpage ของแต่ละสาขา• กิจกรรมเวิร์กช้อป ‘วันของแม่’ ได้แก่ (วันที่ 10 - 13 ส.ค. 66) Robinson Mom Postcard & Sticker of Love รับฟรี! โปสการ์ด และสติ้กเกอร์ลายน่ารักๆ ที่จะทำให้คุณแม่ประทับใจไม่รู้ลืมที่ห้างโรบินสัน ทุกสาขา (เพียงช้อป (ไม่จำกัดยอดช้อป) หรือกดไลค์ FB Fanpage Robison Department Store และ Fanpage สาขา) และเพียงช้อปครบตามเงื่อนไข รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กช้อปมากมายที่ห้าง โรบินสัน พระราม 9 (วันที่ 10 ส.ค. 66) Robinson Create Your Own Scent Perfume Thru The Art ชวนคุณแม่มาทำน้ำหอมในสไตล์ที่ชอบกับกลิ่นที่ใช่แบบฟิน (เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท) (วันที่ 10 - 11 ส.ค. 66) Robinson Creating Marbling Tote ชวนเวิร์คกิ้ง วูแมน มาปล่อยใจจอยๆ ในชั่วโมงศิลปะกับการออกแบบ Marbling Tote กระเป๋าลายหินอ่อนสุดอาร์ต (เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท) (วันที่ 10 และ 12 ส.ค. 66) Robinson Postcard of Love Workshop คลายเครียดด้วยศิลปะบำบัด ชวนคุณแม่มาร่วม D.I.Y โปสการ์ดด้วยวัสดุธรรมชาติ (เมื่อช้อปครบ 2,500 บาท) และ (วันที่ 10 และ 13 ส.ค. 66) Robinson Craft You Scrapbook ชวนคุณแม่มือใหม่ มาสร้างสรรค์สแครปบุคสุดคิ้วท์เล่มเดียวในโลกไว้บันทึกความทรงจำดีๆ ของเจ้าตัวน้อย และครอบครัว (เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท)• ชวนร่วมทำดีตลอดแคมเปญฯ โดยทุก ๆ การช้อปสินค้า (แบรนด์ที่ร่วมรายการ) ทางห้างจะมอบ 1% จากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสมทบทุนเข้าโครงการ Central Group Women Cancer ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรีแก่มูลนิธิถันยรักษ์ฯ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และรายได้ส่วนหนึ่งของแคมเปญฯ ทางห้าง และแบรนด์สินค้ากลุ่มโฮม เครื่องใช้ไฟฟ้า แม่และเด็ก (ที่ร่วมรายการ) ได้แก่ แบรนด์สินค้าโฮมและเครื่องใช้ไฟฟ้า Double Lock, Electrolux, Frolina, Lotus, Ocean, Tefal, Santas, Sealy, Super Lock, Zebra สินค้าแม่และเด็ก Pigeon และ Unicharm จะนำไปสนับสนุนของใช้จำเป็นแก่คุณแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิสายธารสุขใจอีกหนึ่งความพิเศษสุดของแคมเปญ ‘Robinson Happy Mother’s Day’ ที่จะเติมเต็มปรากฏการณ์ “วันของแม่” ให้สมบูรณ์แบบนายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ห้างโรบินสัน พร้อมที่จะเป็นเดสติเนชันแห่งการช้อปปิ้งที่สร้างความสุขแก่ครอบครัวนักช้อปทั่วไทย โดยได้จับมือพันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำจัดสินค้าคอลเลกชันพิเศษเพื่อเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแก่คุณแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ ซึ่งโดยปกติกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สินค้าแฟชั่นสตรี, สินค้า Young Fashion, สินค้านาฬิกาและเครื่องประดับ, สินค้าเครื่องสำอาง และ สินค้ากลุ่มโฮม ตามลำดับ โดยในปีนี้เราได้จับมือกับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำ มอบดีลโปรโมชันสุดคุ้มมากมายที่การันตีว่าต้องถูกใจทั้งคุณแม่และคุณลูก ทั้งนี้เราคาดว่าความพิเศษทั้งหมดดังกล่าวจะส่งช่วยส่งผลให้ยอดขายของแคมเปญฯ เติบโตราว 20% และมีจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 65 อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้ตลาดค้าปลีกช่วงวันแม่ปีนี้มีความคึกคักมากขึ้นอย่างแน่นอน”สำหรับดีลโปรโมชันสุดคุ้ม! ในแคมเปญ ‘Robinson Happy Mother’s Day’ วันของแม่ ประกอบด้วย...• สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%• รับดิจิทัลคูปองและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข• พิเศษ! เฉพาะวันที่ 12 ส.ค. 66 สมาชิก The1 รับคะแนน 12,000 คะแนน เมื่อช้อปครบ 50,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน• Friend & Family Challenge ช้อปยกแก๊งค์ 3 คน แบบครอบครัวและกลุ่มเพื่อน สะสมยอดช้อปสูงสุดรับ Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. – 13 ส.ค. 66ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ “วันของแม่” ในแคมเปญ ‘Robinson Happy Mother’s Day’ ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 66 – 13 ส.ค. 66 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน Central App และเว็บไซต์ Www.Central.Co.Th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Fanpage: Robinson Department Store