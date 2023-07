ดัชนีค้าปลีกยังซึม ชง “รบ.ใหม่” แก้ปัญหา เร่งฟื้นเศรษฐกิจ

การปรับตัวของธุรกิจในกรณีที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

มาตรการสำหรับผู้ประกอบการในกรณีที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

คาดการณ์การปรับราคาสินค้าใน 3 เดือนข้างหน้า

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วและราบรื่นเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้า จัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เน้นไปแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และไม่ซับซ้อน โดยเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มฐานรากและเพิ่มการใช้จ่ายในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง รวมทั้ง ลดขั้นตอนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก ส่งเสริมภาคท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติและคนไทยท่องเที่ยวเมืองไทย เช่น การขยายเวลาVisa on Arrivalให้ต่างชาติพำนักในไทยได้นานขึ้น, การเพิ่มความถี่เที่ยวบินมาประเทศไทย รวมถึงมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อมาเที่ยวเมืองไทย เป็นต้น

การตลาด - สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชี้ดัชนีค้าปลีกไตรมาส 2 ยังซึม ลดลงมาที่ 47 จุด กว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุดทุกองค์ประกอบครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ชงรัฐบาลใหม่ เร่งบูสต์เศรษฐกิจ ด้วยมาตรการพุ่งเป้าตามกลุ่ม บรรดาบิ๊กค้าปลีกเร่งอัดแคมเปญและกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยผลสำรวจความเชื่อมั่น(RetailSentiment Index - RSI)ของผู้ประกอบการค้าปลีกประจำไตรมาสพบว่าลดลงมาที่47จุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ50จุดทุกองค์ประกอบครั้งแรกในรอบ15เดือนเหตุปัจจัยลบรุมเร้ารอบด้านทั้งความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล,ค่าครองชีพ-หนี้ครัวเรือนสูง,เศรษฐกิจชะลอตัว,มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเดิมหมดลง,ภาครัฐชะลอการเบิกจ่ายเพื่อรอรัฐบาลใหม่,ช่วงโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยวขณะที่ดัชนีRSIระยะเดือนข้างหน้า(ก.ค.-ก.ย.66)คาดว่าจะยังทรงตัวเนื่องจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์หลังจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดใหม่ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่นายฉัตรชัยตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยกล่าวว่า “ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีกทั่วประเทศ(RetailSentiment Index – RSI)ในภาพรวมพบว่าดัชนีRSI(QoQ)ไตรมาสสอง2566เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่ง2566มีความ“น่ากังวล”เนื่องจากปรับลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ50จุดทุกองค์ประกอบเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนทั้งดัชนียอดขายสาขาเดิมSSSG(Same Store Sale Growth) QoQ ,ยอดใช้จ่ายต่อครั้ง(SpendingPer BillหรือPerBasket Size)และความถี่ในการจับจ่าย(Frequencyon Shopping)สะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคฐานรากยังอ่อนแอภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าสาธารณูปโภคค่าโดยสารกดดันให้ผู้บริโภคมุ่งเน้นซื้อสินค้าที่จำเป็นรวมทั้งยังไม่มีมาตรการใหม่จากรัฐในการกระตุ้นการจับจ่ายการลดลงของดัชนีตามภูมิภาคต่างๆบ่งบอกถึงธุรกิจยังคงไม่ฟื้นตัวแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกราว12.4ล้านคนก็ตามทั้งนี้หากจำแนกตามประเภทร้านค้าพบว่าความเชื่อมั่นในปัจจุบันปรับลดลงในทุกประเภทร้านค้าโดยร้านค้าส่ง,ไฮเปอร์มาร์เก็ตยังคงไม่ฟื้นตัวยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อเนื่องจากผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมทั้งสินค้าที่มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งนี้ได้เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการฟื้นตัวของธุรกิจค้าปลีกของผู้ประกอบการ โดยสำรวจระหว่างวันที่19 – 26มิถุนายน 2566 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ร้อยละ 63 จ้างพนักงานชั่วคราวเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 เพิ่มทักษะและหน้าที่ของพนักงานร้อยละ 59 ลดต้นทุนที่ไม่ใช่ค่าแรงร้อยละ 48 ขึ้นราคาสินค้าร้อยละ 22 ชะลอการลงทุนร้อยละ 22 ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานร้อยละ 15 ปรับสวัสดิการมารวมเป็นค่าจ้างร้อยละ 13 เลิกจ้างพนักงานบางส่วนร้อยละ78 สนับสนุนมาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษีนิติบุคคล หรือนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นร้อยละ 63 ทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นขั้นบันไดร้อยละ 59 ลดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟร้อยละ 48 จะปรับราคาสินค้าแต่ไม่เกิน 5%ร้อยละ 22 จะยังไม่ปรับราคาสินค้าร้อยละ 17 จะปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 6-10 %ร้อยละ 9 จะปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 11-15 %อย่างไรก็ตามภาพรวมค้าปลีกครึ่งปีแรกยังไม่สดใสเท่าที่ควร เนื่องจากภาคธุรกิจยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนสูงจากทั้งค่าพลังงาน ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ ขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังอ่อนแอ***จี้รัฐบาลใหม่ เร่งทำ3ประเด็นหลักทางสมาคมฯ จึงขอนำเสนอ “ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใหม่ชุดใหม่” ในประเด็นต่างๆ ดังนี้“สมาคมผู้ค้าปลีกไทยขอส่งสัญญาณถึงรัฐบาลใหม่ชุดใหม่ที่มีความตั้งใจจะเข้ามาบริหารประเทศ ได้ออกนโนบายและมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะมาพลิกฟื้นความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคให้กลับมาคึกคัก โดยสมาคมฯ มีความพร้อมและมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้มแข็ง” นายฉัตรชัย กล่าว***บิ๊กค้าปลีกเร่งอัดกิจกรรมกระตุ้นจับจ่ายนายสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าว โรบินสันจับมือพันธมิตรแบรนด์และร้านค้าชั้นนำต่าง ๆ จัด ‘ROBINSON SALESATION #2’ขึ้นอีกครั้ง ในคอนเซ็ปต์ ‘รักสิ่งไหน เอาไปลดสิ่งนั้น” ซึ่งเรายังคงมอบความคุ้มค่าผ่านกิจกรรมแจกสติกเกอร์ส่วนลดสูงสุด 90% และเพิ่มความพิเศษด้วยการเพิ่มจำนวนการแจกสติกเกอร์ส่วนลด 20 - 90%และคูปองส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำและร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมทั้งยังคงจัดเต็มกับ Lucky itemsและโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดแคมเปญฯ บนแพลทฟอร์มที่แข็งแกร่งของเราทั้งห้างฯ และออนไลน์โดยได้วางแผนสื่อสารแคมเปญฯ นี้ผ่านการใช้ดารา อินฟลูเอนเซอร์ทั้งในและนอกองค์กรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ จดจำแคมเปญฯ ทั้งในสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ที่มีศักยภาพครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มครอบครัวลูกค้าห้างโรบินสันทั่วไทย จึงทำให้เรามั่นใจว่าแคมเปญฯ ในครั้งนี้จะมอบความคุ้มค่าและความสุขสนุกในการช้อปปิ้งที่มากขึ้น และได้รับการตอบรับที่ดีจากครอบครัวลูกค้าห้างโรบินสันไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน”นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่าจากความสำเร็จของแคมเปญฯ ในไตรมาสแรกช่วงเดือน มี.ค. 66ที่ผ่านมาในห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ ที่มีจำนวนครอบครัวลูกค้าห้างโรบินสันที่เข้าร่วมกิจกรรมแจกสติกเกอร์ทั้งหน้าร้านและออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 60% โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยม คือ สินค้าแฟชั่นสตรี, สินค้านาฬิกาและเครื่องประดับ, สินค้า YOUNG FASHIONและแฟชั่นผู้ชาย ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของแคมเปญฯ เติบโตราว23% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี 65 เราจึงเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จสร้างปรากฏการณ์ความคุ้มแบบต่อเนื่องกับแคมเปญ ‘ROBINSON SALESATION #2รักสิ่งไหนเอาไปลดสิ่งนั้น’ คาดว่าแคมเปญฯ จะมีความคึกคัก และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของครอบครัวลูกค้าห้างโรบินสันและในเศรษฐกิจภาพรวมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเราประเมินว่าแคมเปญฯ จะช่วยดันยอดขายเดือนแรกของครึ่งปีหลังโตราว 15% และมีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นราว 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 65นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “ตลาดรีเทลไม่เคยเหมือนเดิม การจะครองตำแหน่งผู้นำต่อไปได้ต้องรู้จักเรียนรู้และปรับตัวตามพฤติกรรมลูกค้า ห้างเซ็นทรัลในฐานะช้อปปิ้งเดสติเนชันของเมืองไทย เราให้ความสำคัญกับการสร้าง ‘The Best Customer Experience’ที่น่าตื่นเต้นกับลูกค้ามาทุกยุคทุกสมัย ล่าสุดกับ “Central Midnight Sale”คอนเซ็ปต์ใหม่ “Listen to No One Else #เซลของคนจะได้ของ” ระหว่างวันที่29 มิ.ย. 66 - 12ก.ค. 66 รอบนี้เราเล่าเรื่องผ่านอินเนอร์ของลูกค้า ชวนทุกคนทำตามเสียงหัวใจตัวเอง มอบของขวัญให้กำลังใจตนเองในช่วงกลางปี จังหวะนี้เป็นไทม์มิ่งการช้อปที่ดีที่สุดเพราะมีดีลให้เลือกเยอะ เราเชื่อว่าแคมเปญนี้จะร่วมขับเคลื่อนค้าปลีกไทยในช่วงมิดเยียร์ให้คึกคักกว่าเดิม และดันยอดขายQ3 บวกขึ้นตามเป้าหมาย”โปรโมชันและกิจกรรมไฮไลท์ เช่น สินค้าแบรนด์ชั้นนำจากทุกแผนกสินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70% คอลเลกชันใหม่ลดสูงสุด 30%, กิจกรรมพิเศษเอาใจขาช้อป สนุกกับเกมMidnight Popกดดีลป๊อป ช้อปรัว ๆ ลุ้นรับบัตรของขวัญจากห้างเซ็นทรัล สำหรับผู้ร่วมเล่นเกมที่ได้คะแนนสูงสุด 50 ท่านแรก และรับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 200 บาท, รับสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับลูกค้ากลุ่ม VIP, The 1 Exclusiveและทรูแบล็ค ช้อปสินค้าพร้อมเอ็นจอยโปรโมชันพิเศษ Central Midnight Saleก่อนใคร ตามเงื่อนไข, กิจกรรมกับสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอต “ฟอส-บุ๊ค” ที่ควงคู่กันมาไลฟ์ในTikTok ผ่านช่อง Central Department Storeวันที่ 29 มิ.ย. นี้ เวลา21.00 น. (ทุกอย่างตามเงื่อนไข)พร้อมกันที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช้อปต่อเนื่อง24/7 ทางช่องทางออนไลน์ผ่าน Central Appและทุกช่องทางช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ทั้ง www.central.co.th ช้อปผ่านไลน์กับ Central Chat & Shopหรือโทรช้อปกับ Central Personal Shopper On Demandโทร.1425 หรือช้อปผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซที่เฟซบุ๊กไลฟ์และอินบ็อกซ์ของห้างเซ็นทรัลทางด้านไอซีเอสLifestyle Complexแห่งใหม่ย่านฝั่งธนบุรีจัดแคมเปญแคมเปญ“GOLD LINE REWARDS” รับสิทธิพิเศษง่ายๆ เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง มาลงที่สถานีเจริญนคร ตั้งแต่วันนี้– 31ก.ค. 2566(เฉพาะวันจันทร์–ศุกร์ เวลา15.00 – 20.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมแสดงบัตรโดยสาร และบัตรประชาชนตัวจริง รับทันทีคูปองส่วนลดจาก Lotus's Privé มูลค่า100บาท(สำหรับใช้ครั้งต่อไปขั้นต่ำ300บาท/ใบเสร็จ)จำกัดสิทธิ์การรับสำหรับลูกค้า1ท่าน /1สิทธิ์ / ต่อวัน,จำกัดการแจก100สิทธิ์ / วัน, รวม2,000รางวัลตลอดรายการ คูปองหมดเขตการใช้งาน15ส.ค. 2566