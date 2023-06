ห้างเซ็นทรัล ตอกย้ำความแกร่งของกลุ่มแฟชั่น – นาฬิกา จับมือพันธมิตรแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลก จัดมหกรรมนาฬิกาครบทุกสไตล์แห่งปี “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023”

o ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือพันธมิตรแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ คัดสรรนาฬิกาครบทุกสไตล์ทั้งกลุ่มลักชัวรี แฟชั่น สมาร์ทวอทช์ ทั้งคอลเลกชั่นใหม่และลิมิเต็ด อิดิชัน มาให้คนรักนาฬิกาและนักสะสมได้อัปเดตเทรนด์ก่อนใคร! ในมหกรรมนาฬิกา “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023” (เซ็นทรัล ดิ อัลติเมท วอทช์ แฟร์ 2023)o ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE WATCH GALLERY” สุดอาร์ต ที่จะสร้างประสบการณ์และมู้ดการช้อปปิ้งที่แตกต่างแก่วอทช์ เลิฟเวอร์และนักสะสม รวมทั้งบูธแบรนด์นาฬิกาคอนเซ็ปต์ใหม่ที่จะเผยโฉมในงานนี้เป็นที่แรก! ไม่ว่าจะเป็น LONGINES, TISSOT, MIDO และ RADOo พร้อมดีลโปรโมชันและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้เท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 66 – 5 ก.ค. 66 ณ ลานโปรโมชั่น โซน B (ฝั่งศูนย์การค้า) ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯo คาดดันยอดขายกลุ่มสินค้านาฬิกาของห้างเซ็นทรัลเติบโตในทิศทางบวกส่งท้ายครึ่งปีแรก 66ธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหารฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “จากอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ่มสินค้านาฬิกาในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มลักชัวรี และความสำเร็จของการจัดงาน Central The Ultimate Watch Fair 2022 ที่ผ่านมา ที่สามารถกระตุ้นยอดขายให้เติบโตถึง 33% เมื่อเทียบกับปี 2021 ห้างเซ็นทรัล จึงเดินหน้าจับมือพันธมิตรแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ จัดมหกรรมนาฬิกาครบทุกสไตล์แห่งปี “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023” ซึ่งได้คัดสรรนาฬิกาทั้งกลุ่มลักชัวรี แฟชั่น สมาร์ทวอทช์ คอลเลกชั่นใหม่และลิมิเต็ด อิดิชัน ตอบทุกโจทย์ความต้องการของวอทช์เลิฟเวอร์และนักสะสม พร้อมสร้างประสบการณ์และบรรยากาศการช้อปปิ้งที่แตกต่างในคอนเซ็ปต์ THE WATCH GALLERY สุดอาร์ต ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของนาฬิกาไฮไลต์ผ่านภาพถ่ายเชิงศิลปะที่สวยงาม อีกทั้งความพิเศษของบูธแบรนด์นาฬิกาในคอนเซ็ปต์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น LONGINES, TISSOT, MIDO และ RADO ที่จะเปิดตัวในงานนี้เป็นที่แรก รวมทั้งดีลโปรโมชันและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย เฉพาะงานนี้เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจากความพิเศษทั้งหมดของงานจะส่งผลให้ยอดขายกลุ่มสินค้านาฬิกาของห้างฯ ในช่วงครึ่งปีแรก 66 เติบโตในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องแน่นอน”สำหรับ 5 แบรนด์นาฬิกาไฮไลต์ชั้นนำระดับโลก ทั้งกลุ่มลักชัวรี แฟชั่น และสมาร์ทวอทช์ที่ไม่ควรพลาด! ในงาน “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023” ประกอบด้วย…​1) RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC SKELETON LIMITED EDITION นาฬิกาเรือนนี้นำเสนอด้วยกลไก R808 ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มาพร้อมแฮร์สปริง Nivachron™ที่ช่วยป้องกันสนามแม่เหล็กและมีความแม่นยำผ่านการทดสอบ 5 ตำแหน่ง สำรองพลังงานได้ถึง 80 ชั่วโมง ในราคา 161,100 บาท​2) MIDO MULTIFORT TV BIG DATE เอกลักษณ์แห่งอดีตที่ไม่ธรรมดาของ Mido กับตัวเรือนรูปทรงทีวีที่หวนกลับสู่วงการอีกครั้งสำหรับ Multifort TV Big Date โดดเด่นพอๆ กับความแม่นยำ ด้วยการเคลื่อนไหวของกลไกที่น่าเกรงขาม พร้อมด้วยฟังก์ชันที่โดดเด่น วันที่ขนาดใหญ่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา Calibre 80 เป็นกลไกอัตโนมัติเจเนอเรชั่นล่าสุดมาพร้อมกับ Nivachron™ ไฮเทคบาลานซ์สปริง ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกและสนามแม่เหล็กได้อย่างดีเยี่ยม ในราคา 39,100 บาท​3) SEIKO SPB381J นาฬิการะบบอัตโนมัติที่สำรองพลังงานได้นานสูงสุดถึง 72 ชั่วโมง พร้อมฟังก์ชั่น GMT หน้าปัดสีเขียวตัวเรือนสแตนเลสสตีล พร้อมการเคลือบ super-hard coating เพื่อความทนทาน กระจกแบบแซฟไฟร์พร้อมเคลือบสารกันการสะท้อนแสง เม็ดมะยม และฝาหลังแบบขันเกลียว insert บนขอบตัวเรือนผลิตจาก ceramic เข็มและหลักชั่วโมงได้รับการเคลือบด้วยสารเรืองแสง Lumibrite ประสิทธิภาพการกันน้ำ 200 เมตร ในราคา 70,500 บาท​4) CASIO DW-H5600EX-1DR G-SQUAD ของนาฬิกา G-SHOCK ที่เน้นด้านกีฬาและความแข็งแกร่ง DW-H5600EX รุ่นพิเศษมาพร้อมกับกรอบและสายแบบเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของวัน เลือกลายเส้นแบบร่างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบบทางเทคนิคของ G-SHOCK รุ่นแรก DW-5000C ในราคา 14,900 บาท​5) GARMIN MARQ GOLFER GEN 2 ก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งกว่าด้วย MARQ Golfer (Gen 2) ลักชัวรี่วอทช์ที่ไม่เหมือนใคร สร้างจากไทเทเนี่ยมเกรด 5 เพื่อความทนทานและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มาพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบ AMOLED ที่ดึงดูดทุกสายตา บอกพิกัดแผนที่สนามกอล์ฟมากกว่า 42,000 สนาม และการติดตามข้อมูลในเกมส์การแข่งขันที่ล้ำหน้าที่สุด คุณจึงสามารถยกระดับความสามารถได้สูงยิ่งขึ้น ในราคา 85,690 บาท​พร้อมพบกับดีลโปรโมชั่นที่ดีที่สุด และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้เท่านั้น! ไม่ว่าจะเป็น...o สินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30%o รับคูปองส่วนลดแทนเงินสดสูงสุด 6,000 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนดo ใช้คะแนนลดเพิ่ม และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการo รับฟรี! แก้วเก็บอุณหภูมิ Starbucks ขนาด 16 ออนซ์ มูลค่า 1,150 บาท เมื่อช้อปครบ 50,000 บาท ขึ้นไปo สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 10 ท่านแรก ที่มียอดช้อปสะสมขั้นต่ำ 150,000.- บาทขึ้นไป รับสิทธิ์รับประทานอาหารที่ร้าน Honmono Sushi มูลค่า 3,000 บาท และ Top Spender 3 ท่านแรกที่มียอดช้อปครบ 300,000 บาทขึ้นไป รับรางวัลนาฬิกาจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำo พร้อมชวนจิบกาแฟกับ ‘Nespresso’ จากทีมบาริสต้า Nescafe Dolce Gusto สำหรับสมาชิกเดอะวัน หรือแสดงใบเสร็จในรายการ และเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดสุดคลาสสิก และขบวนทรู้ปโชว์นาฬิกาไฮไลต์ภายในงานมาร่วมสัมผัสมหกรรมนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลกครบทุกสไตล์ในงาน “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023” ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 66 – 5 ก.ค. 66 ณ ลานโปรโมชั่น โซน B (ฝั่งศูนย์การค้า) ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็น ช้อปบนเว็บไซต์ www.central.co.th หรือแอปพลิเคชัน Central App แล้วมารับของทันใจ! กับบริการสุดพิเศษของทางห้างฯ อาทิ 3 Hours Delivery ส่งไวใน 3 ชั่วโมง, ช้อปออนไลน์เลือกรับสินค้าที่ห้างฯ ภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมช้อปผ่านช่องทาง Central Chat & Shop, Personal Shopper On Demand โทร.1425 และ Facebook Live ผ่าน Facebook Page : Central Department Store คลิก https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore