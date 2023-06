เซ็นทรัลชวนช้อป “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR” ในคอนเซ็ปต์ “THE WATCH GALLERY” สุดอาร์ต พร้อมแท็กทีมหนุ่มฮอต “ฟลุ๊ค – กวิน” ยลโฉม 10 นาฬิกาไฮไลต์ และดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร!

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของแผนกนาฬิกา จับมือพันธมิตรแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ คัดสรรนาฬิกาครบทุกสไตล์ทั้งกลุ่มลักชัวรี แฟชั่น สมาร์ทวอทช์ ทั้งคอลเลกชั่นใหม่และลิมิเต็ด อิดิชั่น มาให้คนรักนาฬิกาและนักสะสมได้อัปเดตเทรนด์ก่อนใคร! ในงาน “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023” (เซ็นทรัล ดิ อัลติเมท วอทช์ แฟร์ 2023)o ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE WATCH GALLERY” สุดอาร์ต ที่จะสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างแก่วอทช์เลิฟเวอร์และนักสะสม รวมทั้งบูธแบรนด์นาฬิกาคอนเซ็ปต์ใหม่ที่จะเผยโฉมในงานนี้เป็นที่แรก! ไม่ว่าจะเป็น LONGINES, TISSOT, MIDO และ RADO ที่มาพร้อมดีลโปรโมชันและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้เท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 66 – 5 ก.ค. 66 ณ ลานโปรโมชั่น โซน B (ฝั่งศูนย์การค้า) ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯo พร้อมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษกับการแท็กทีมหนุ่มสุดฮอต “ฟลุ๊ค - กวิน แคสกี้” มาร่วมเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์ยลโฉม 10 แบรนด์นาฬิกาไฮไลต์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage: Central Department Storeธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหารฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “จากผลตอบรับที่ดีของกลุ่มลูกค้าวอทช์เลิฟเวอร์หลังการปรับโฉมครั้งใหญ่ของแผนกนาฬิกา ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวในรูปแบบ “SHOP IN SHOP” ซึ่งเป็นครั้งแรกของห้างฯ ในประเทศไทย และความสำเร็จของจัดงาน “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR” ในปีที่ผ่านมา เราจึงเดินหน้าตอบทุกโจทย์ความต้องการของวอทช์เลิฟเวอร์อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดงาน “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023” โดยครั้งนี้เรายังคงได้รับการร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรแบรนด์นาฬิกาชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 20 แบรนด์ ร่วมคัดสรรนาฬิกากลุ่มลักชัวรี แฟชั่น สมาร์ทวอทช์ ทั้งคอลเลกชันใหม่ และลิมิเต็ด อิดิชั่น มาให้วอทช์เลิฟเวอร์และนักสะสมของห้างเซ็นทรัลได้อัปเดตเทรนด์กันแบบเต็มที่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE WATCH GALLERY” สุดอาร์ตที่นำเสนอความสวยงามของภาพถ่ายเชิงศิลปะของนาฬิกาไฮไลต์ที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่า เพื่อสร้างมู้ดการช้อปที่พิเศษและแตกต่างแก่เหล่าวอทช์เลิฟเวอร์และนักสะสม อีกทั้งความพิเศษของบูธแบรนด์นาฬิกาใน คอนเซ็ปต์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น LONGINES, TISSOT, MIDO และ RADO ที่เตรียมต้อนรับทุกท่านที่งานนี้เป็นที่แรก รวมทั้งดีลโปรโมชันและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ซึ่งการันตีว่าวอทช์เลิฟเวอร์และนักสะสมทุกท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน”ทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษกับการแท็กทีมหนุ่มวอทช์เลิฟเวอร์สุดฮอต ‘ฟลุ๊ค - กวิน แคสกี้’ มาร่วมเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์พาลูกค้าห้างเซ็นทรัลไปสัมผัสกับ 10 แบรนด์นาฬิกาไฮไลต์ชั้นนำระดับโลก พร้อมความพิเศษต่าง ๆ ภายในงาน รวมทั้งอีกหนึ่งหนุ่มสายสมาร์ทวอทช์ ‘ปอย – กฤษณพงศ์ สุนทรชัยเวช’ ที่มาร่วมสัมผัสคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ CASIO G-Shock แบบใกล้ชิดโดย หนุ่มฟลุ๊ค ได้แชร์ความประทับใจที่ได้มาร่วมงาน “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023” พร้อมแชร์สไตล์นาฬิกาที่ชอบว่า “ปกติผมเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาอยู่แล้วครับ และผมได้ยินคนพูดถึงงานนี้กันเยอะมาก ๆ วันนี้เลยดีใจมากที่ได้มางานครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังเพราะมีนาฬิกาให้เลือกครบทุกสไตล์จริง ๆ ครับ สำหรับผมซื้อนาฬิกาเพื่อเอาไว้ใช้งานเป็นหลัก ผมเลยใส่ได้ทุกสไตล์ ชอบหลากหลายแนว อย่างในงานก็ชอบหลายรุ่นเลยครับ รู้สึกว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ก็มีความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ถ้าใครที่กำลังมองหานาฬิกา ทั้งซื้อใช้งานหรือสะสมเพื่อการลงทุน อยากแนะนำให้มาที่งาน CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023 นี้เลยครับ นอกจากมีนาฬิกาครบทุกสไตล์แล้ว ที่สำคัญราคาและดีลยังดีมาก ๆ ด้วย มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ”โดย 10 แบรนด์นาฬิกาไฮไลต์ชั้นนำระดับโลก ประกอบด้วย...1) LONGINES SPIRIT คอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก LONGINES ที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมเฉกเช่นเรือนเวลาของเหล่านักบุกเบิกทางอากาศ ทางบกและทางน้ำผู้โด่งดังในอดีต ทั้งนักบินและนักสำรวจระดับตำนาน ไม่ว่าจะเป็น Amelia Earhart, Paul-Emile Victor, Elinor Smith และ Howard Hughes ต่างก็มอบความไว้วางใจให้เรือนเวลาของแบรนด์นาฬิกาทรายติดปีกนี้เป็นเพื่อนคู่ใจเคียงข้างตลอดการผจญภัยอันเหลือเชื่อมากมาย และในวันนี้ LONGINES จึงปรารถนาจะสืบทอดจิตวิญญาณนักบุกเบิกของพวกเขาผ่านเรือนเวลาคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่เปรียบเสมือนการสดุดีแด่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ผู้หาญกล้าแห่งประวัติศาสตร์ โดยทุก ๆ โมเดลในคอลเลกชั่น LONGINES SPIRIT นี้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ส่งผลให้กลไกนาฬิกามีความแม่นยำถึงขีดสุดและได้รับการรับรองมาตรฐานโครโนมิเตอร์ ในราคา 115,700 บาท2) GRAND SEIKO SLGA021 EVOLUTION 9 COLLECTION ที่ได้แรงบันดาลใจจากทะเลสาบซูวะขณะถูกสายลมพัดผ่านในยามก่อนรุ่งสาง สู่การสร้างสรรค์เรือนเวลา ไฟว์-เดย์ สปริงไดรฟ์ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของชินชู วอทช์ สตูดิโอ ที่ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตนาฬิกาสปริงไดรฟ์ บนหน้าปัดของรุ่นสปริงไดรฟ์ SLGA021 ที่ชวนให้นึกถึงพื้นผิวของผืนน้ำแห่งนี้ ขับเคลื่อนด้วย คาลิเบอร์ 9RA2 กลไก ไฟว์-เดย์ สปริงไดรฟ์ ซึ่งประกอบขึ้นโดยเหล่าช่างฝีมือทักษะสูงแห่งชินชู วอทช์ สตูดิโอ ถูกสร้างให้ทำงานได้ประมาณ 120 ชั่วโมง (5 วัน) เมื่อขึ้นลานจนเต็ม เข็มวินาทีเคลื่อนแสดงการล่วงผ่านของเวลาอย่างเงียบสงบ เช่นเดียวกับการไหลของสายน้ำ ด้วยกลไก สปริงไดรฟ์ ที่อยู่ภายใต้พื้นผิวของหน้าปัด ในราคา 354,800 บาท3) RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC SKELETON LIMITED EDITION นาฬิกาเรือนนี้นำเสนอด้วยกลไก R808 ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มาพร้อมแฮร์สปริง Nivachron™ที่ช่วยป้องกันสนามแม่เหล็กและมีความแม่นยำ ผ่านการทดสอบ 5 ตำแหน่ง สำรองพลังงานได้ถึง 80 ชั่วโมง ในราคา 161,100 บาท4) ORIS PROPILOT X KERMIT EDITION ตัวเรือนไทเทเนียม ขนาด 39.00 มม. กระจกหน้าเป็นแซฟไฟร์ ทรงโค้งทั้งสองด้าน เคลือบสารกันสะท้อนด้านใน ฝาหลังทำจากไทเทเนียม ขันสกรู กระจกแซฟไฟร์เปลือยให้เห็นกลไกภายใน สลักสัญลักษณ์พิเศษ กันน้ำได้ 100 เมตร กลไกออโตเมติก ไวน์ดิ้ง เดท พัฒนาโดยโอริส พร้อมฟังก์ชั่น เข็มชี้เวลากลางบอกชั่วโมง นาที และวินาที หน้าต่างบอกวันที่ อุปกรณ์ปรับตั้งเวลาอย่างละเอียด และหยุดเข็มวินาที สำรองพลังงาน 120 ชั่วโมง หน้าปัดสีเขียว สายไทเทเนียม ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นพร้อมตัวล็อค ในราคา 167,900 บาท5) MAURICE LACROIX PONTOS S DRIVER กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟน ๆ ทั่วโลก โดยมาพร้อมฟังก์ชั่นกันดำน้ำจากยุค 1970s ในรูปแบบ Compressor โดยมีหน้าปัดให้เลือกทั้งสีดำตกแต่งผิวแบบ Grained และสีขาวเคลือบ Lacquered พร้อมทั้งมีการเคลือบสารเรืองแสง Super Luminova บนชุดเข็มและหลักชั่วโมง มีหน้าต่างวันที่ตรงตำแหน่ง 3 นาฬิกา ใช้กระจกหน้าปัด Sapphire แบบโค้ง ในราคา 72,900 บาท6) MIDO MULTIFORT TV BIG DATE เอกลักษณ์แห่งอดีตที่ไม่ธรรมดาของ Mido กับตัวเรือนรูปทรงทีวีที่หวนกลับสู่วงการอีกครั้งสำหรับ Multifort TV Big Date โดดเด่นพอๆ กับความแม่นยำ ด้วยการเคลื่อนไหวของกลไกที่น่าเกรงขาม พร้อมด้วยฟังก์ชันที่โดดเด่น วันที่ขนาดใหญ่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา Calibre 80 เป็นกลไกอัตโนมัติเจเนอเรชั่นล่าสุด มาพร้อมกับ Nivachron™ ไฮเทคบาลานซ์สปริง ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกและสนามแม่เหล็กได้อย่างดีเยี่ยม ในราคา 39,100 บาท 7) TISSOT PRX POWERMATIC 80 นาฬิกาที่บางเฉียบ ให้ความรู้สึกแบบยุค 70 อย่างแท้จริง สร้างสรรค์มาเพื่อผู้ที่สนใจการออกแบบและอัดแน่นด้วยคุณสมบัติแห่งศตวรรษที่ 21 ในรูปทรงตัวเรือน TISSOT จากปี 1978 , PRX เป็นไอเทมที่แฟนนาฬิกาทุกคนพลาดไม่ได้ กลไกการไขลานอัตโนมัติ POWERMATIC 80 มอบความน่าเชื่อถือและความแม่นยำด้วยแฮร์สปริง Nivachron ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยพลังงานสำรอง 80 ชั่วโมง เป็นการเคลื่อนไหวที่ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อให้ทันกับทุกไลฟ์สไตล์ ในราคา 25,300 บาท8) SEIKO SPB381J นาฬิการะบบอัตโนมัติที่สำรองพลังงานได้นานสูงสุดถึง 72 ชั่วโมง พร้อมฟังก์ชั่น GMT หน้าปัดสีเขียวตัวเรือนสแตนเลสสตีล พร้อมการเคลือบ super-hard coating เพื่อความทนทาน กระจกแบบแซฟไฟร์พร้อมเคลือบสารกันการสะท้อนแสง เม็ดมะยม และฝาหลังแบบขันเกลียว insert บนขอบตัวเรือนผลิตจาก ceramic เข็มและหลักชั่วโมงได้รับการเคลือบด้วยสารเรืองแสง Lumibrite ประสิทธิภาพการกันน้ำ 200 เมตร ในราคา 70,500 บาท9) CASIO DW-H5600EX-1DR G-SQUAD ของนาฬิกา G-SHOCK ที่เน้นด้านกีฬาและความแข็งแกร่ง DW-H5600EX รุ่นพิเศษมาพร้อมกับกรอบและสายแบบเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของวัน เลือกลายเส้นแบบร่างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบบทางเทคนิคของ G-SHOCK รุ่นแรก DW-5000C ในราคา 14,900 บาท10) GARMIN MARQ GOLFER GEN 2 ก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งกว่าด้วย MARQ Golfer (Gen 2) ลักชัวรี่วอทช์ ที่ไม่เหมือนใคร สร้างจากไทเทเนี่ยมเกรด 5 เพื่อความทนทานและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มาพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบ AMOLED ที่ดึงดูดทุกสายตา บอกพิกัดแผนที่สนามกอล์ฟมากกว่า 42,000 สนาม และการติดตามข้อมูลในเกมส์การแข่งขันที่ ล้ำหน้าที่สุด คุณจึงสามารถยกระดับความสามารถได้สูงยิ่งขึ้น ในราคา 85,690 บาทพร้อมพบกับดีลโปรโมชั่นที่ดีที่สุด และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้เท่านั้น! ไม่ว่าจะเป็น...o สินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30%o รับคูปองส่วนลดแทนเงินสดสูงสุด 6,000 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนดo ใช้คะแนนลดเพิ่ม และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการo รับฟรี! แก้วเก็บอุณหภูมิ Starbucks ขนาด 16 ออนซ์ มูลค่า 1,150 บาท เมื่อช้อปครบ 50,000 บาท ขึ้นไปo สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 10 ท่านแรก ที่มียอดช้อปสะสมขั้นต่ำ 150,000.- บาทขึ้นไป รับสิทธิ์รับประทานอาหารที่ร้าน Honmono Sushi มูลค่า 3,000 บาท และ Top Spender 3 ท่านแรกที่มียอดช้อปครบ 300,000 บาทขึ้นไป รับรางวัลนาฬิกาจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำo พร้อมชวนจิบกาแฟกับ ‘Nespresso’ จากทีมบาริสต้า Nescafe Dolce Gusto สำหรับสมาชิกเดอะวัน หรือแสดงใบเสร็จในรายการ และเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดสุดคลาสสิก และขบวนทรู้ปโชว์นาฬิกาไฮไลต์ภายในงานมาร่วมสัมผัสมหกรรมนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลกครบทุกสไตล์ในงาน “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR 2023” ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 66 – 5 ก.ค. 66 ณ ลานโปรโมชั่น โซน B (ฝั่งศูนย์การค้า) ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็น ช้อปบนเว็บไซต์ www.central.co.th หรือแอปพลิเคชัน Central App แล้วมารับของทันใจ! กับบริการสุดพิเศษของทางห้างฯ อาทิ 3 Hours Delivery ส่งไวใน 3 ชั่วโมง, ช้อปออนไลน์เลือกรับสินค้าที่ห้างฯ ภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมช้อปผ่านช่องทาง Central Chat & Shop, Personal Shopper On Demand โทร.1425 และ Facebook Live ผ่าน Facebook Page : Central Department Store คลิก https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore