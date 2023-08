เดอะมอลล์ จัดหนัก เทศกาลวันแม่ แคมเปญ THE MALL GROUP WOMEN INSPIRED

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญใหญ่สร้างสีสันในช่วงวันแม่ THE MALL GROUP WOMEN INSPIRED ชูพลังของผู้หญิงทุกคนที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์และส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนรอบข้างและสังคม คัดสรรกิจกรรมเติมเต็มความรัก มอบความสุขตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้กับคุณแม่ผู้หญิงและผู้หญิงทุกคน พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ โปรท็อป ช้อปเรียบ โรงเรียนมัม สินค้าภายในห้างฯ ลดสูงสุด 70% และจัดเต็มโปรแรง ช้อปร้านค้าภายในศูนย์ฯ แจกรวมกว่า 1.9 ล้าน M Point และมอบบัตรกำนัลศูนย์ฯและร้านค้ามากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “เราต้องการสร้างพื้นที่ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเราให้เป็นเดสติเนชั่นที่ส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ๆ สร้างสีสันความสุขและความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าให้ได้มาใช้เวลาแห่งความสุขด้วยกัน ทั้งกิน ช้อปและแชร์โมเมนต์ดีๆ ซึ่งในช่วงเทศกาลวันแม่ เราได้จัดแคมเปญพิเศษ ภายใต้ชื่อ ‘THE MALL GROUP WOMEN INSPIRED’ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงที่มีพลังยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์และส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับคนรอบข้างและสังคมโดยจัดหลากหลายกิจกรรมไฮไลท์ที่มอบความรัก ความสุข เชื่อมโยงความผูกพันระหว่างครอบครัว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้กับผู้หญิงและคุณแม่ทุกคน สร้างบรรยากาศให้คุณแม่-คุณลูกควงแขนมาบอกรัก ถ่ายรูปสุดประทับใจด้วยการตกแต่งบรรยากาศทั่วห้างฯและศูนย์ฯ โดยนำ’ดอกไม้’มาเป็นสัญลักษณ์และมุมถ่ายรูปมากมายรวมทั้งคัดสรรสินค้าของขวัญพิเศษเอาใจผู้หญิงทุก เจนเนอเรชั่น ทั้งสินค้าแฟชั่น บิวตี้ บริการความงาม และสินค้า Gift For Mom สำหรับคุณแม่คนพิเศษ พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย อาทิ โปรท็อป ช้อปเรียบ โรงเรียนมัม สินค้าภายในห้างฯ ลดสูงสุด 70% จัดเต็มโปรโมชั่นจากร้านค้าในศูนย์การค้า แจกรวมกว่า 1.9 ล้าน M Point ,บัตรกำนัลศูนย์ฯและร้านค้ามากมาย ,แพคเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษสำหรับคุณแม่และลูกค้า M Cardเพื่อต้อนรับเทศกาลบอกรักแม่อย่างยิ่งใหญ่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังได้รังสรรค์บรรยากาศการตกแต่งภายในห้างฯ และศูนย์การค้า ที่ผสมผสานงานศิลปะและการใช้ชีวิตที่ร่วมสมัย ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีของการช้อปปิ้ง ตอบทุกโจทย์ ทุกความต้องการของลูกค้าทุกเจนเนอเรชั่น โดยนำเสนอเรื่องราวและการตีความของการบอกรักแม่ในนิยามใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยนำ “ดอกไม้” สัญลักษณ์แห่งความงดงาม มาร้อยเรียงผ่านงานดีไซน์ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละห้างฯ และศูนย์ฯ อาทิเดอะมอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ กับการร่วมสร้างสรรค์เปิดประสบการณ์งานศิลป์ กับ EARTHOLOGY STUDIO แบรนด์ไลฟ์สไตล์หัวใจรักษ์โลก ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการนำเส้นใยและผ้าที่ รีไซเคิลจากขวดพลาสติก (Recycled Polyester) ผ่านการตัดเย็บผ้าแบบงานฝีมือคนไทย นำเสนอดอกไม้ที่มีความหมายดีๆและสวยงาม 24 ชนิด มาร้อยเรียงประดับประดา เป็นสื่อมอบประสบการณ์ และสร้างสีสันการช้อปปิ้งให้กับลูกค้า, เอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทียร์ ภายใต้แนวคิด ความงามที่หลากหลาย ร่วมกับแบรนด์เครื่องเพชรไทย Salon de Jewell และศิลปิน บอล - นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ โดยถ่ายทอดความงามผ่านรูปแบบของงานนิทรรศการภาพถ่าย การจัดวางดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ร่วมกับเครื่องประดับอย่างงดงาม สื่อถึงทุกความรักของแม่ที่มีหลากหลายรูปแบบ ดีไซน์สะท้อนความเป็นโมเดิร์น ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าย่านสุขุมวิท และปิดท้ายกับ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ภายใต้แนวคิด “HAPPY FLOWER” พบกับเสน่ห์งานศิลป์ กับโมเดิร์น กราฟฟิกดีไซน์ ของหมู่มวลดอกไม้นานาชนิด สื่อถึงความหมายของความสุขที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์ของดอกไม้ นำมาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศการตกแต่งร่วมสมัย เข้าถึงเจเนอเรชั่นใหม่ๆ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ จัดแคมเปญ “MASTER OF MOM” แม่คือที่สุด ตลอดเดือนสิงหาคมห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ต้อนรับเดือนแห่งการบอกรักแม่จัดแคมเปญ “MASTER OF MOM” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2566 คัดสรรของขวัญสุดล้ำค่า พร้อมมอบโปรโมชั่นแทนใจสำหรับทุกคู่แม่-ลูก ตลอดเดือนสิงหาคมเข้าเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความรักความบริสุทธิ์ของแม่ ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวน คู่แม่-ลูกมาร่วมเติมรักกับแคมเปญ “MASTER OF MOM” เอาใจคุณแม่-คุณลูก กับโปรโมชั่นพิเศษ โปรท็อป ช้อปเรียบ โรงเรียนมัม สินค้าภายในห้างฯ ลดสูงสุด 70% ทุกวันศุกร์-เสาร์- อาทิตย์ สมาชิก M CARD และ ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA, บัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต CITI โปรแรง โดนใจแม่ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 3,600 บาท เมื่อช้อปภายในห้างฯ แผนก Department ตั้งแต่ 3,000 – 30,000 บาท ขึ้นไป / วัน (สมาชิก M CARD รับ M Cash Coupon สูงสุด 1,800 บาท และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA, บัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต CITI รับ M Cash Coupon สูงสุด 1,800 บาท) นอกจากนี้ ช้อปปิ้งต่อที่แผนก POWER MALL กับโปรดี ดีกรีตัวแม่ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 1,300 บาท และยังมีโปรนี้ แม่ต้องจัดเมื่อช้อปที่ Gourmet Market ก็รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 200 บาทอีกด้วย ยกเว้น เดอะมอลล์รามคำแหง ยังไม่พอ..ยังได้รับคืนรวมสูงสุด 32% จากบัตร M CARD และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการพิเศษ ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนสิงหาคม 2566 สมาชิก M CARD แลก 5 M Point รับ E-Coupon ส่วนลด 50 บาท รับสิทธิ์ ผ่าน M CARD APPLICATION ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าภายในห้างฯ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Martพิเศษสมาชิก M CARD เมื่อช้อปสะสมภายในห้างฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป/วัน ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา หรือช้อปสะสมครบ 8,000 บาท ขึ้นไป/ วัน ที่ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รับฟรี GRADUATION SET (มูลค่า 1,290 บาท) รางวัลที่ออกแบบดีไซน์การันตีให้กับความเป็นที่สุดของแม่ สุดสตรองทุกสายคณะ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศนียบัตร, รูปถ่าย และ ผ้าพันคอ ลวดลายดอกไม้ มีให้เลือกทั้งหมด 6 ลาย เพื่อมอบให้เป็นของขวัญสุดพิเศษแด่คุณแม่คนเก่งพร้อมรับฟรี กระเป๋า MAMABAG สุดเอ็กซ์คลูซีฟ (มูลค่า 1,290 บาท)เมื่อช้อปสะสมภายในห้าง ตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป/วัน แลกรับบริเวณจุด Inspector เฉพาะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ และงามวงศ์วาน วันที่ 4-12 สิงหาคม 2566พบกิจกรรมมากมาย โดยได้รังสรรค์พื้นที่ป๊อปอัพ ใจกลางห้างฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสุดคูล เพื่อร่วมฉลองให้กับความเก่งของคุณแม่ในทุกๆด้าน ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก เมื่อยามที่ได้พาคุณแม่มาช้อปปิ้ง เฉพาะสาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พิเศษเพียง 2 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2566พบหลากหลายสินค้า Gift For Mom พร้อมเลือกสรรของขวัญแทนใจตลอดเดือนสิงหาคม สัมผัสบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรัก กับแคมเปญ “MASTER OF MOM” แม่คือที่สุด ได้ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2566ศูนย์การค้าเดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ต้อนรับเทศกาลวันแม่ จัดแคมเปญ THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED แจกรวมกว่า 1.9 ล้าน M Point และมอบบัตรกำนัลศูนย์ฯ มากมายตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และ เดอะมอลล์โคราช จัดแคมเปญฉลองเดือนของผู้หญิงและวันแม่ พร้อม empower พลังของผู้หญิง ส่งพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคน ผ่านแคมเปญ THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED เปล่งประกายในสไตล์ที่เป็นคุณ ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Her Best Part” เรื่องราวที่ดีที่สุดของเธอ พร้อมจัดกิจกรรม Her Best Moments และ Her Best Rewards มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของเธอ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566ผู้ถือบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต TMRW และบัตรเครดิต CITI ช้อปร้านค้าในศูนย์ฯ (ยกเว้นร้านอาหาร) ครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 200 บาทสมาชิก M CARD ช้อปร้านค้าในศูนย์ฯ (ยกเว้นร้านอาหาร) ครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน 1,000 M Point รวมทั้งรับโปรโมชั่นพิเศษ “ซื้อคู่ สวยคู่” ลดสูงสุด 50% เมื่อช้อปตามเงื่อนไขของร้านในศูนย์ฯที่เข้าร่วมรายการ อาทิ ALL ABOUT YOU, BEAUTY BUFFET, COS MARCHE', DOCTOR LIFE, FIRST SMILE DENTAL CLINIC, GRANEDA CLINIC, KINIKA CLINIC, PAN CLINIC, PORNKASEM CLINIC, REBALANCE CLINIC, SPARSHA และ THE KLINIQUE (กดรับสิทธิ์ผ่าน M CARD APPLICATION) นอกจากนี้ ยังมี LUCKY DRAW สำหรับสมาชิก M CARD ช้อปร้านค้าในศูนย์ฯ กลุ่มบิวตี้ ความงาม แฟชั่น ครบทุก 1,000 บาท รับ 2 สิทธิ์ และ ช้อปร้านค้าภายในศูนย์ฯ ครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับของรางวัล : รางวัลที่ 1 คะแนน 100,000 M Point มูลค่ารางวัลละ 12,500 บาท 1 รางวัล รวมมูลค่า 12,500 บาท รางวัลที่ 2 คะแนน 50,000 M Point มูลค่ารางวัลละ 6,250 บาท 6 รางวัล รวมมูลค่า 37,500 บาท รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลจากร้าน THE KLINIQUE มูลค่ารางวัลละ 5,500 บาท 50 รางวัล รวมมูลค่า 275,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook The Mall Thailand- เดอะมอลล์กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด, MISS UNIVERSE THAILAND, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , กรมหม่อนไหม และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT จัดงาน THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED TEXTILE OF LOVE “เส้นใยรัก สานสัมพันธ์วันแม่” นำเสนอผ้า และสิ่งทอ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยที่ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเชื่อมโยงความรักของแม่ผ่านเส้นใยไหม ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งเส้นใย” จัด EXHIBITION ไหมไทย ที่รวมชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัย ออกแบบโดย 54 ดีไซน์เนอร์ จาก 54 จังหวัด มาไว้ที่นี่ที่เดียว พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น การประกวด QUEEN OF THAI TEXTILE ,แฟชั่นโชว์ผ้าไทยคู่แม่ลูกจากเวที Next Universe in Thai Textile, นิทรรศการผ้าไหมไทย จากกรมหม่อนไหม และ SACIT, ผ้าไหมโบราณที่หาชมได้ยาก จากจังหวัดมหาสารคาม, โซนสาธิตการทอผ้าไหมเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นมนต์เสน่ห์ของไทย ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มจากหนอนไหม ไปสู่การเป็นผ้าไหมไทย โดยกรมหม่อนไหม, กิจกรรมเวิร์กช็อปทำพวงมาลัยผ้าขาวม้าและถักกระเป๋าไหมยักษ์ เป็นของขวัญให้คุณแม่, ช้อปสินค้าหัตถกรรม หัตถศิลป์ ส่งเสริมท้องถิ่นไทยและกิจกรรมที่จะมาสร้าง MOMENT สุดประทับใจในช่วงเทศกาลวันแม่ ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณหน้า MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน นอกจากนี้ ยังจัดงาน THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED FOOD OF LOVE ให้เหล่าฟู้ดเลิฟเวอร์ได้เต็มอิ่มไปกับขบวนเมนูรัก อร่อยเลิฟๆ ฉลองเทศกาลวันแม่กันให้จุใจ การันตีเมนูอร่อยพร้อมถ่ายทอดทุกเรื่องราวความรักของคุณแม่ที่อยากทำอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้กับคุณลูก หรือจะเป็นเมนูลับสูตรอาหารคาวหวานจากคุณยาย และคุณย่า สู่รุ่นลูกหลาน อีกทั้งเมนูลูกรักรังสรรค์อยากให้แม่ได้มาชิมภายในงานตลอดทั้งสัปดาห์ อาทิ ร้านครัวพระยาภูเก็ต, ร้านมาดามแม่ (Madame Mae), ร้าน Mom and Me story, ร้านแม่บังอร, ร้านนภา, ร้านน้ำพริกแม่เฉลา, ร้านขนมหม้อแกงแม่ยาย, ร้านกุยช่ายไฮโซ และ ร้านตำลอกอ (ต้น ตำหรับ) งานจัดวันที่ 10 -16 สิงหาคม 2566 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และยังมีร้านอาหารชื่อดังพร้อมเสิร์ฟเมนูเลิฟอีกมากมายที่ เดอะมอลล์ โคราช- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ จัดงาน THE MALL LIFESTORE THAPRA WOMEN INSPIRED : MOTHER'S DAY PLAYLIST ชวนคุณและครอบครัวมาออกสเต็ปกับเพลย์ลิสต์เพลงโปรด ในบรรยากาศ Night club ยุค 60s-90s เปิดฟลอร์ลีลาศ พร้อมสนุกสนานกับคอนเสิร์ตจากศิลปินไอดอลยุค 80s - 90s ที่มามอบความสุข แดนซ์แบบ Non-Stop กับไอดอลยุค 90s มอส ปฏิภาณ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. สนุกสนานกับนักร้องรุ่นเก๋าวัยซ่ายุค 80's “ชมพู-ปิง” คู่หูแห่งวงฟรุ๊ตตี้ วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. พร้อมด้วยบริการตรวจสุขภาพฟรี! จากโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี และบูธจำหน่ายแผ่นเสียง เทป Cassette จากร้านน้องท่าพระจันทร์ รวมทั้งเพลิดเพลินกับตลาดวันวาน อร่อยกับอาหาร และของทานเล่นที่จะทำให้คุณคิดถึงวันเก่าๆ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2566 ชั้น B ลาน M EVENT HALL และ ชั้น G ลาน M LIFESTYLE HALLM Card ฉลองเทศกาลวันแม่ ชวนคนที่คุณรักสุขภาพดีไปด้วยกัน จัดแคมเปญ “M Card Master of Mom”ฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม M Card โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือโรงพยาบาลชั้นนำของไทย โรงพยาบาลกรุงเทพ(ซอยศูนย์วิจัย) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลพญาไท 1 และโรงพยาบาลรามคำแหง จัดแคมเปญ “M Card Master of Mom” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Master of Health แม่เรา..ต้องแข็งแรง” ชวนคนที่คุณรักสุขภาพดีไปด้วยกัน เพียงแลก 12 M Point ผ่าน M Card Application รับส่วนลด แพคเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ พร้อมรับบริการแต่งหน้าฟรีจากเคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นดัง และ สิทธิพิเศษจากฟิตเนสชั้นนำ นอกจากนี้ จูงมือคุณแม่หรือคนที่คุณรักไปอิ่ม อร่อยกับเมนูสุขภาพ เพียงแลก 120 M Point รับส่วนลด 100 บาทจากร้านอาหารชั้นนำมากมาย อาทิ Farm Factory, Salad Factory, Sushiro, Sizzler เป็นต้น มอบความสุขให้กับคุณแม่ได้ตลอดแคมเปญ “M Card Master of Mom” รับส่วนลดจบทีเดียวทั้งสุขภาพ และความงาม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.mcardmall.com , www.facebook.com/mcardforallM Online App ร่วมฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติ จัดแคมเปญ “M ONLINE MASTER OF MOM”M ONLINE APPLICATION โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอมอบของขวัญให้คุณแม่และคนที่คุณรัก จัดแคมเปญ “M ONLINE MASTER OF MOM” ขนทัพสินค้าแบรนด์ดัง การันตีของแท้ 100% ให้ได้ช้อปสุดคุ้ม เพื่อสุดยอดคุณแม่ลดสูงสุด 80% อาทิ NINE WEST, STEVE MADDEN, BAGGAGE LUGGAGE, MATINO, 12 VICTORY, PLAYBOY , VILLAINS SF และอื่นๆอีกมากมายครบครันทุกแผนก พร้อมบริการห่อของขวัญและการ์ดแทนใจ ส่งตรงถึงคุณแม่ได้ทั่วไทย ที่ M ONLINE เท่านั้น พร้อมกรอกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,200 บาท ลูกค้าบัตรเครดิต UOB ลดเพิ่มสูงสุด 20% ลูกค้าบัตรเครดิต CITI ลดเพิ่มสูงสุด 20% และรับกระเป๋า “I AM CITI” มูลค่า 250 บาท* ฟรี!! นอกจากนี้สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KCC, SCB M, TTB, SCB, CardX, บัตรเครดิต และเดบิต UNIONPAY, บัตรเดบิต และ บัตรพรีเพด SCB รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท หรือเลือกแบ่งชำระ 0% สุงสุด 12 เดือน* รับโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์มากมายตลอดรายการ พิเศษ!! บริการส่งด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง* นอกจากนี้ ช้อปสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอุ่นใจกับความคุ้มครองจาก M ONLINE CARE* เพียงคลิกซื้อผ่าน M ONLINE APP แอปพลิเคชันเดียวที่ให้คุณช้อปสินค้าได้ครบทุกห้าง เสมือนยกห้างฯ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และเอ็มไลฟ์สโตร์ มาไว้บนมือถืออยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด M ONLINE APP