“เก้า สุภัสสรา” ชวนช้อปสนุกสุดฟิน กับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สิทธิพิเศษเหนือระดับ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

รุกขยายธุรกิจผ่านความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับ เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้ตรงใจยิ่งขึ้น ชวนช้อปสนุกสุดคุ้ม รับคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า ครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำกว่า 500 แบรนด์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมเชิญตัวแทนคนรุ่นใหม่แบรนด์แอมบาสเดอร์ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การช้อปสุดฟิน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์รอบตัวคุณ ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และเซ็นทรัลพัฒนา ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้คุ้มค่าและตรงใจลูกค้าคนพิเศษของเรามากยิ่งขึ้น โดยมอบคะแนนเดอะวัน พิเศษสูงสุด 3 เท่า สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกหน้าบัตร เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำกว่า 500 แบรนด์ ให้ลูกค้าคนสำคัญของเราได้ช้อปสนุกสุดคุ้ม แบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, เครื่องสำอาง, สินค้าไอที, สินค้ากลุ่มจิวเวลรี่, นาฬิกา, แว่นตา ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและคลินิกความงาม เพื่อคัดสรรดีลสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว ฯลฯ เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเราที่ให้การสนับสนุนบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด”ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Advisory, CRM บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “การร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้ระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน นับว่าสอดรับกับพันธกิจของเซ็นทรัลพัฒนา ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ศูนย์การค้าเป็น Centre of Life ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ทั้ง shop-eat-work-play-stay-live ทั้ง Offline & Online ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ นอกจากนี้ เรายังขยายบทบาทการเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนภายใต้โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต‘The Ecosystem for All’ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกัน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าเสมอ โดยครั้งนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการศูนย์การค้าไทยที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รวบรวมแบรนด์ดังกว่า 500 แบรนด์ อาทิ Starbucks, Adidas, Pomelo, Mango, Hoka, Pandora, Innisfree, iStudio by copperwired, Jaymart, Spaghetti Factory เป็นต้น มอบสิทธิพิเศษในการสะสมคะแนนเดอะวันได้สูงสุด 3 เท่า ช่วยให้ลูกค้าเร่งคะแนนสะสมเดอะวันได้อย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-31 ธ.ค. 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ช่วยให้เข้าถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ว่า Gen ไหนก็ Enjoy Shopping ได้ทุกวัน เข้าถึงทุก Generation”ด้าน เก้า สุภัสสรา ธนชาต แบรนด์แอมบาสเดอร์ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เผยถึงประสบการณ์การช้อปสุดฟิน และไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของตัวเองว่า “บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นบัตรที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของเก้าจริง ๆ ค่ะ โดยเฉพาะเรื่องช้อปปิ้งกับผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นของคู่กัน การใช้จ่ายแต่ละครั้งถ้ามีสิทธิประโยชน์ดี ๆ จากบัตรเครดิต อย่างเช่น คะแนนสะสม ส่วนลด หรือเครดิตเงินคืนด้วยแล้ว ก็จะยิ่งสนุกกับการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะ ยิ่งถ้าสามารถใช้ได้หลากหลายครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ไม่ว่าเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าช้อปสนุกและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นค่ะ การพกบัตรเครดิตใบเดียวแล้วสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของเราได้ ยิ่งเพิ่มความสะดวกให้เราแบบคุ้มครบเลยค่ะ”บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นบัตรเครดิตจากความร่วมมือระหว่างกรุงศรี กรุ๊ป และ กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อมอบประสบการณ์การใช้จ่ายแบบเหนือระดับ ด้วยส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในหลากหลายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมมอบคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายของบัตรเป็นคะแนนสะสม The 1 โดยมอบคะแนน The 1 สูงสุด 4 เท่า พร้อมส่วนลด สูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, เซ็นทรัล แอป, มูจิ, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ท็อปส์, ท็อปส์ ออนไลน์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, มัทสึคิโยะ, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป, เพาเวอร์บาย, ไทวัสดุ, โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา Go! Hotel ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566 รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกว่า 500 แบรนด์ โดยมอบคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า (โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่ายและเงื่อนไขการรับคะแนนขึ้นกับแต่ละร้านค้า) ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ อาหารเครื่องดื่ม อาทิ Starbucks, Tsuta, Co Go Round, Haagendaz, เนื้อแท้, แฟชั่นและเครื่องประดับ อาทิ Mango, Pandora, Adidas, Hoka, Samsonite, Kate Spade, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, เครื่องสำอางและสินค้าทั่วไป อาทิ Etude, Innisfree, Harnn, Karmakamet, ร้านค้าไอที อาทิ iStudio by copperwired, Dotlife สินค้ากลุ่มจิวเวลรี่ นาฬิกา แว่นตา อาทิ Swarovski, Prima, Optic Square, Time Deco, Sunglass Hut, คลินิกความงาม อาทิ Gangnam Clinic, The Ritz Clinic, สถาบันการศึกษา อาทิ Brain School, I CAN READ, Yamaha Music School และอื่น ๆ อาทิ Polichem, Lego, Yogibo, Pasayaสำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE สมัครง่าย รับ Digital Card ใช้จ่ายได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ง่าย รวดเร็ว ทันใจ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ร้านค้าที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการที่ www.centralthe1card.com)