เหนื่อยนัก... พักก่อนแม่ KFC LET MOM REST

ผู้จัดการรายวัน 360 - เพราะ 365 วันของคนเป็น ‘แม่’ รับหน้าที่ทั้งทำงานบ้าน เลี้ยงลูก ดูแลครอบครัว จนเป็นภาพจำ ที่ว่าคนเป็น “แม่” ต้องดูแลงานบ้าน งานครัว งานของแม่ศรีเรือนต่างๆ รวมถึงดูแลทุกคนในครอบครัวให้กินอิ่ม นอนหลับ แบบที่ไม่เคยได้หยุดพักจากบทบาทหน้าที่นี้เลยสักวัน เหมือนที่เคยมีคนพูดไว้ว่า “อาชีพแม่ ไม่มีวันหยุด”วันแม่ปี2566นี้ KFC แบรนด์ไก่ทอด “ตัวพ่อ” ขอสร้างเทรนด์ใหม่ บอกรักแม่ ด้วยการให้แม่พัก พ่อทำแทนให้ ผ่านแคมเปญที่ใครเห็นก็ต้องร้องงุ้ยยย อย่าง “KFC Let Mom Rest เหนื่อยนัก พักก่อนแม่” ที่ผู้พันแซนเดอร์ส ขอประกาศตัวเป็นตัวแทนพ่อบ้าน ทำหน้าที่แทนตัวแม่ทั้งหลาย ทั้งงานบ้าน งานครัว งานแม่ศรีเรือนต่างๆ และชวนให้ทุกครอบครัวแบ่งเบาภาระทำหน้าที่แทนแม่ ตอบแทนทุกความเหนื่อยที่แม่ต้องเจอ ให้แม่ได้ใช้เวลาพักกินไก่ทอดแบบชิลๆอีกทั้งยังมีกิมมิคสุดปั่น จุดกระแสวันแม่มิติใหม่นี้ ผ่านการคอลแลบกับ “แบรนด์ตัวแม่” โดยการนำ “ผู้พันแซนเดอร์ส” ตัวแทนพ่อบ้าน เข้าไปแทนเหล่าตัวแม่ในโลโก้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เปลี่ยนชื่อแบรนด์จากคำว่า “แม่” เป็นคำว่า “พ่อ” ไม่ว่าจะเป็น ซอสหอยนางรมตราพ่อครัว ข้าวตราพ่อศรีเรือน หรือ หน่อไม้ต้มในน้ำเกลือตราพ่อบ้าน และยังจัดทำเป็นของจริงสุดลิมิเต็ด KFC Let Mom Rest Gift Set จัดกิจกรรมแจกฟรีด้วย จนกลายเป็นกระแสไวรัลแคมเปญสุดปั่น ได้ใจบรรดาเหล่าตัวแม่แบบสุดนายเศกชัย ชูหมื่นไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบันไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป แม่เองต้องรับบทบาททั้งนอกบ้านและในบ้านซึ่งแทบจะไม่ได้หยุดพัก ในโอกาสพิเศษนี้ KFC ให้ความสำคัญกับแม่ๆ ทุกคน เรามีความตั้งใจที่จะสร้างเทรนด์ใหม่ รักแม่ ก็ให้แม่พักบ้าง เพราะเราเชื่อว่างานดูแลลูกและครอบครัวไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนเป็นแม่เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ร่วมกันของบรรดาพ่อๆ ด้วยเช่นกัน ทุกคนในครอบครัวคือทีมเดียวกัน”วันแม่ปีนี้ ต้องไม่พลาดชวนคุณแม่ไปพัก พร้อมอิ่มอร่อยพร้อมหน้าพร้อมตา แล้วคว้า KFC Let Mom Rest Gift Set มาเป็นเจ้าของกันได้ แค่สั่ง KFC All in One Bucket 299 บาท ที่ KFC สาขาสามย่านมิตรทาวน์ ในวันแม่ 12 ส.ค. นี้ จำนวนจำกัดเพียง 200 ชุดเท่านั้น แต่ยังไม่หมดแค่นั้น! ผู้พันใจดีแจกกระเป๋า Love Mom ให้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆ แค่สั่ง KFC ชุดใดก็ได้ในราคา 300 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 12-14 ส.ค. 2566 เฉพาะ KFC สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ ถึงจะเป็นวันแม่ ก็ไม่ใช่แค่บรรดาแม่ๆ ที่ควรได้พัก แต่ยังให้พนักงาน KFC ตัวแม่ได้พักและมีโมเม้นต์ฟินๆ กับ KFC มื้อพิเศษ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ต้องทำงานในเทศกาลวันหยุดยาวนั่นเอง และทั้งหมดนี้ก็คือแคมเปญวันแม่สุดอบอุ่นของผู้พัน ที่สะท้อนความเชื่อของ KFC ที่ว่าการดูแลบ้าน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน้าที่ของแม่คนเดียว แต่ทุกคนในครอบครัวสามารถช่วยกันแบ่งเบาให้คุณแม่ได้พักบ้าง เริ่มต้นกันที่วันแม่ปีนี้เลยเกี่ยวกับ เคเอฟซีเคเอฟซี หนึ่งในแบรนด์ร้านอาหารบริการด่วนที่ใหญ่ที่สุด และได้รับความนิยมทั่วโลก ก่อตั้งโดยผู้พันฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมีความมุ่งมั่นในการปรุง และมอบเมนูไก่ทอดรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์ คุณภาพเยี่ยม แก่ลูกค้าผู้ชื่นชอบไก่ทอด ในประเทศไทย ร้านเคเอฟซี สาขาแรกก่อตั้งขึ้นในปี 2528 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซี 978 สาขาทั่วประเทศ (ณ ตุลาคม 2565) บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์โดย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารร้านเคเอฟซีโดยแฟรนไชส์ซี่จำนวน 3 ราย1. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)2. บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (RD)3. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSA)