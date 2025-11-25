โบว์-เมลดา ร่วมงานเปิดตัว Digital Sound Check Presented by ISUZU ชวนสัมผัสประสบการณ์เสียงระดับพีค! ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ฯ ทั่วประเทศ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check ชุดล่าสุด “MU-X The Seamless Peak Experience” สัมผัสประสบการณ์ความเร้าใจพร้อมก้าวสู่จุดพีคใหม่...ของชีวิต ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อยกระดับประสบการณ์ด้าน “เสียง” บนจอภาพยนตร์ ให้ผู้ชมได้สัมผัสพลังของยนตรกรรมสมรรถนะสูงจาก MU-X “THE NEXT PEAK” ถ่ายทอดความเร้าใจผ่านระบบภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ทั่วประเทศ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย โบว์ - เมลดา สุศรี นักแสดงชื่อดัง ที่มาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์รับชม Digital Sound Check พร้อมแชร์มุมมองเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้รถ และการผลักตัวเองให้ “ก้าวข้ามขีดจำกัดใหม่ ๆ ” ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ MU-X “THE NEXT PEAK” สู่จุดพีคใหม่... ของชีวิต อย่างลงตัว ณ โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “อีซูซุภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มากว่า 15 ปี และสำหรับ Digital Sound Check ชุดใหม่นี้ เราเชื่อมั่นในพลังของภาพและเสียงที่สามารถ ‘ขับเคลื่อน’ ความรู้สึกของผู้ชมได้ไม่ต่างจากสมรรถนะของ MU-X “THE NEXT PEAK” ซึ่งรถรุ่นนี้ถ่ายทอดทั้งดีไซน์ที่โดดเด่น อารมณ์สปอร์ต และช่วงล่างแบบ STIFF FLEX ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อให้ผู้ขับสัมผัสการเดินทางได้อย่างมั่นใจ ขณะเดียวกันงานออกแบบภายในก็หรูทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยยกระดับความสะดวกสบายในทุกมิติ เราจึงตั้งใจนำจุดเด่นเหล่านี้มาตีความผ่าน Digital Sound check ชุดนี้ ให้พลังของระบบเสียงและภาพในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถ่ายทอดความเร้าใจแบบเดียวกับที่ผู้ขับรู้สึกเมื่ออยู่หลังพวงมาลัย MU-X “THE NEXT PEAK” เพื่อให้ผู้ชม ‘สัมผัสได้จริง’ ถึงประสบการณ์ที่ครบทั้งภาพ เสียง และอารมณ์อย่างเต็มอิ่ม”
ด้าน สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมเจอร์มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีภาพและเสียงให้เหนือระดับอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกครั้งที่ผู้ชมเข้ามาในโรงภาพยนตร์ ได้สัมผัสทั้ง ‘ภาพ’ และ ‘เสียง’ ที่รู้สึกได้จริง การร่วมมือกับอีซูซุในครั้งนี้คือการผสานพลังของ ภาพยนตร์และยนตรกรรม เพื่อให้คนดูได้เห็นสมรรถนะของ MU-X “THE NEXT PEAK” ผ่านระบบภาพและเสียงระดับโลกของโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ฯ พร้อมให้รับชมแล้ว 159 สาขา 254 โรงทั่วประเทศ ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป”
นอกจากนี้ โบว์-เมลดา ได้กล่าวถึงความประทับใจว่า “ตื่นตา ตื่นใจ มากๆ ค่ะ เสียงและภาพมาเต็มจนรู้สึกถึง ความเร็ว ความแรง ทะลุออกมาเลย โฆษณา MU-X “THE NEXT PEAK” ชุดนี้ถ่ายทอดออกมาได้เร้าใจมาก ดูแล้วเหมือนได้ก้าวข้ามลิมิตของตัวเองไปอีกขั้น เพราะโบว์เป็นคนชอบขับรถเดินทางอยู่แล้ว รู้เลยว่า MU-X “THE NEXT PEAK” จะตอบโจทย์หลายไลฟ์สไตล์ เห็นแล้วอยากลองขับขึ้นมาทันที ดูในโรงภาพยนตร์ก็พีคแล้ว อยากชวนทุกคนไปร่วมสัมผัสของจริง ที่โชว์รูมอีซูซุใกล้บ้านกันนะคะ”
สามารถรับชม Digital Sound Check ชุดใหม่ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 159 สาขา 254 โรงทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.com และ LINE Official : @isuzuthai หรือ www.majorcineplex.com และ Application : Majorcineplex