“Isuzu Thailand Championship 2025” ทีมภาคกลางโชว์ฟอร์มดุ คว้าแชมป์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อีซูซุ ร่วมเปิดศึกการแข่งขันมวยไทย รายการ “Isuzu Thailand Championship 2025” รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมภาคเหนือและทีมภาคกลาง ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเข็มขัดแชมป์ และรถปิกอัพ อีซูซุ ดีแมคซ์ “สปาร์ค 2.2 Ddi MAXFORCE” “THE ONE & ONLY” ทั้งหมด 3 คัน มูลค่ารวมกว่า 1,785,000 บาท ณ สโมสรรวมใจ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี


ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและยกระดับศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทย ผ่านการแข่งขัน “Isuzu Thailand Championship” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดในการส่งเสริมเยาวชนและนักชกรุ่นใหม่ให้มีเวทีในการแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตวิญญาณของนักกีฬาในด้านความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมุ่งมั่น และความอดทน ซึ่งเป็นคุณค่าที่อีซูซุให้ความสำคัญมาโดยตลอด สำหรับการแข่งขันในปี 2025 นี้ นับเป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ของอีซูซุที่ได้จัดขึ้นในระดับประเทศ เพื่อค้นหาสุดยอดนักชกดาวรุ่งจาก 6 ภูมิภาคทั่วไทย โดยทีมผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดในชีวิตของนักมวยไทย พร้อมด้วยรถปิกอัพใหม่! ISUZU D-MAX “THE ONE & ONLY” หนึ่งเดียว…เท่านั้น! จำนวน 3 คัน และ เข็มขัดแชมป์อีซูซุ นอกจากนี้ อีซูซุยังภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสให้นักชกไทยได้ก้าวสู่เวทีระดับโลก โดยผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการ “THAI FIGHT 2025” ซึ่งเป็นเวทีที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักมวยไทยที่สามารถก้าวไกลได้ในเวทีโลกอย่างแท้จริง”


Isuzu Thailand Championship คือ การแข่งขันนักมวยไทยในรูปแบบทีมที่ต่อยอดรูปแบบการแข่งขันจากศึกอีซูซุคัพ ให้ตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นในรูปแบบการชกคาดเชือก ทำการชกสะสมคะแนนแบบทีม จากทั้งหมด 6 ทีมภูมิภาค คัดเข้มเหลือเพียง 2 ทีมภูมิภาคที่มีคะแนนสูงสุด ร่วมประลองความเหนือชั้นชิงความเป็นที่สุดแห่งยอดนักชกดาวรุ่งแห่งปี ซึ่งมี Thai Fight International Boxing Association (TFIBA) หรือ สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ เป็นผู้รับรองการแข่งขัน


สำหรับนักชกในศึกมวย Isuzu Thailand Championship 2025 รอบชิงชนะเลิศ มีทั้งหมด 3 คู่ ดังนี้
• พิกัด 65 กิโลกรัม:
ภาคเหนือ - เพชรลือชา ช.ห้าพยัคฆ์ ปะทะ ภาคกลาง - เก้าศาสตรา สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว
• พิกัด 63 กิโลกรัม:
ภาคเหนือ - ชัยบุรี ลูกสิงห์นำชัย ปะทะ ภาคกลาง - จรวดศึก สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว
• พิกัด 61 กิโลกรัม:
ภาคเหนือ - ขุนศึกเล็ก ศิษย์ผู้ใหญ่เทพ ปะทะ ภาคกลาง - พรพิทักษ์ สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว


ตลอดการแข่งขันท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ทีมภาคกลาง (กางเกงสีขาว) โชว์ฟอร์มดุเดือด เดินเกมรัว หมัด เท้า เข่า ศอก ใส่ทีมภาคเหนือ (กางเกงสีดำ) ไม่ลดละ แม้โดนไม้เด็ดจากนักชกทีมภาคเหนือสวนกลับ แต่ก็ยังรักษาทรงเดินเกมบุกต่อเนื่อง ก่อนเอาชนะไปด้วยคะแนน 3 ต่อ 0 คว้าแชมป์ยกทีม รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเข็มขัดแชมป์ และ ปิกอัพ อีซูซุ ดีแมคซ์ “สปาร์ค 2.2 Ddi MAXFORCE” “THE ONE & ONLY” ไปครองอย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมกันนี้อีซูซุได้มอบเงินสนับสนุน คนละ 100,000 บาท ให้แก่ 3 นักมวยจากทีมภาคเหนือในโอกาสรับรางวัลรองชนะเลิศ รายการ Isuzu Thailand Championship 2025 อีกด้วย


ร่วมติดตามการแข่งขันมวยไทยโลก “THAI FIGHT 2025” รอบรองชนะเลิศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ ลานกิจกรรมข้างเอสซีจี จ.พัทลุง และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 21 ธันวาคม 2568 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา หรือชมการถ่ายทอดสดได้ทาง ช่อง 8 และ LIVE YOUTUBE ช่อง THAI FIGHT OFFICIAL

