นักวิเคราะห์ดังชี้บิทคอยน์จ่อทุบสถิติสูงสุดใหม่สิ้นปี - จับตารอบวัฏจักรตลาดพุ่งทะยาน Q4

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ส่งสัญญาณบิตคอยน์ (BTC) มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ภายในสิ้นปีนี้ หากยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญได้อย่างมั่นคง เขาอ้างอิงรูปแบบวัฏจักรก่อนหน้าที่มักปิดท้ายด้วยแรงซื้อรุนแรงในไตรมาสสุดท้าย ขณะที่ราคาปัจจุบันขยับเหนือ 112,000 ดอลลาร์ จุดประกายความเชื่อมั่นว่านี่อาจเป็นการเปิดฉากของ “รอบพีคใหม่” ของบิทคอยน์
สัญญาณเชิงเทคนิค "Bull Market Support Band"
เบนจามิน โคเวน นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง โพสต์ผ่านช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามเกือบล้านคนว่า บิทคอยน์กำลังยืนเหนือ “Bull Market Support Band” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์ (SMA) และ 21 สัปดาห์แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หากสามารถรักษาระดับนี้ได้ จะกลายเป็นแรงหนุนสำคัญเปิดทางสู่รอบพุ่งขึ้นในช่วงปลายปี
เขาเปรียบเทียบกับวัฏจักรในอดีต ไม่ว่าจะเป็นพฤศจิกายน 2013, ธันวาคม 2017 และพฤศจิกายน 2021 ซึ่งบิทคอยน์ล้วนสร้างสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 4 หลังจากยืนเหนือเส้นดังกล่าวและมีแรงซื้อระเบิดในเวลาอันสั้น
วัฏจักรซ้ำรอย - สัญญาณก่อนการทะยาน
จากกราฟที่โคเวนวิเคราะห์ บิทคอยน์มักรีเทสต์ Bull Market Support Band หลายเดือนก่อนจะเกิดการเบรกเอาต์ครั้งใหญ่ และทำจุดสูงสุดในรอบวัฏจักร ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างตลาดปัจจุบันที่กำลังตอกย้ำความเชื่อว่าประวัติศาสตร์อาจกำลังซ้ำรอยอีกครั้ง
นอกจากนี้เขายังชี้ว่า หากบิทคอยน์ไม่สามารถสร้างสถิติใหม่ในเดือนกันยายน ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมแทน โดยกันยายนมักเป็นเดือนที่ราคาสร้าง “ฐานต่ำสุด” ก่อนเข้าสู่การปรับขึ้นแรงในช่วงถัดไป
บิทคอยน์จะขึ้นสู่ All-Time High ใหม่? ได้หรือไม่
โคเวนระบุว่า ความเป็นไปได้ของการทำสถิติสูงสุดใหม่อาจเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม แต่จังหวะเร่งพุ่งจริงจังจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 เช่นเดียวกับวัฏจักรที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และหากแนวโน้มนี้เป็นจริง สิ้นปี 2024 อาจถูกบันทึกเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ที่บิทคอยน์เขียนบทใหม่ให้กับตลาดคริปโต
ราคาปัจจุบันสะท้อนแรงเชื่อมั่น
ณ เวลารายงาน บิทคอยน์ซื้อขายที่ 112,049 ดอลลาร์ ปรับขึ้นเล็กน้อยในวันเดียว แต่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตา ว่ามันอาจไม่ใช่เพียงการแกว่งตัวระยะสั้น แต่คือการก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของวัฏจักรตลาดคริปโตรอบใหม่